שלט הענק נפל - ומחץ את המיניבוס: אלו ההרוגים בתאונה הקטלנית

( צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90 )

ההרוגים בתאונת הדרכים המחרידה בכביש 5 הם חמזה מלחם בן 48 תושב ערערה שבוואדי ערה בצפון הארץ, ורימא פואד מלחם בת ה-24 - גם היא מערערה.

התאונה המחרידה התרחשה היום (חמישי) בשעת צהרים, בסביבות השעה 14:15, לאחר ששלט חוצות כבד נפל ממשאית ישירות על מיניבוס שחלף בכביש ומחץ אותו. חמזה מלחם היה נהג המיניבוס. קרובי משפחה של הקורבנות סיפרו לאתר Ynet כי לא ציפו שמדובר בקרובי משפחתם. הם סיפרו שניסו ליצור קשר עם חמזה אולם הוא לא ענה. כך היא גם כאשר ניסו ליצור קשר עם רימא. ישראל ביטון וישראל פרץ חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות רכב הסעות ומספר כלי רכב. עוברי אורח סיפרו כי התאונה אירעה לאחר שנפל ממשאית חפץ מברזל (שילוט חוצות) במשקל כבד על רכב הסעות. למרבה הצער נקבע מותו של נהג הרכב עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל. כמו כן הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירת התאונה לשמונה שנפצעו באורח בינוני וקל. כוחות כיבוי פעלו בזירה עקב אופי התאונה".

( צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90 )

( צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90 )

פראמדיק מד"א מיחידת האופנועים של מד"א תומר גוסמן, סיפר: "קיבלנו דיווח על רכב מיניבוס עמוס בנוסעים שנפגע בתאונת דרכים, הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו שמדובר בתאונת דרכים קשה, המיניבוס היה עם פגיעות פח קשות. התחלנו במיון ראשוני לפצועים, גבר כבן 40 היה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום.

"במקביל חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א העניקו טיפול רפואי לאישה כבת 30 שפונתה תוך כדי פעולות החייאה ול-3 נוסעים שנפצעו באורח קשה. 8 נוסעים נוספים שהיו במיניבוס נפצעו באורח קל. הענקנו לכולם טיפול רפואי ופינינו אותם באמבולנסים של מד"א לבתי החולים תוך המשך טיפול רפואי."

ממשטרת ישראל נמסר: "בוחני תאונות דרכים במחוז תל אביב פתחו כעת בחקירת תאונת דרכים קטלנית בכביש 5 סמוך למחלף הכפר הירוק, במעורבות רכב הסעות ומשאית. על פי גורמי רפואה, כתוצאה מהתאונה נקבע מותם של שני אנשים. בנוסף מהמקום פונו פצועים בדרגות פציעה שונות. ראש אגף התנועה, ניצב חיים שמואלי, ביצע במקום הערכת מצב לכוחות".