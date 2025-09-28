המטען קרס במפתיע: סחורה נפלה מהמשאית, צעיר בן 20 נפצע קשה

צעיר כבן 20 נפצע היום (ראשון) בשעת צהרים במצב קשה בתאונה בכביש 6, לאחר שחפץ כבד נפל עליו ממשאית.
זה קרה בסביבות השעה 15:15 בכביש 6 סמוך למחלף נחשונים. ככל הנראה הצעיר עמד ליד המשאית, שחנתה בצד הדרך, כאשר נפלה עליו חלק מהסחורה וגרמה לו לחבלות חמורות בראשו.
חובשים ופראמדיקים של מד"א הגיעו לזירה והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ובהמשך פינו אותו אל בית החולים בלינסון כשמצבו כאמור מוגדר קשה.
חובש רפואת חירום במד"א דוד ינון בן יעקב ושמואל פוקס סיפרו: "כשהגענו למקום האירוע ראינו צעיר כבן 20 שוכב על הכביש, לאחר שנפצע מחפץ כבד שנפל עליו ממשאית. סיפרו לנו שהוא ככל הנראה עצר עם המשאית בצד הדרך, וכשניגש לבדוק את המשאית נפל חפץ כבד על ראשו.
"ביצענו מיד הערכה רפואית ראשונית, והבחנו שהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה קשה מאוד בראשו. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה והוא מורדם ומונשם".
חובשי הצלה משה אינדיג ומשה אדלר מדווחים: "כשהגענו לזירת האירוע עם אמבולנס הצלה, מצאנו צעיר כבן 20 שוכב בשולי הכביש, כשהוא מחוסר הכרה עם חבלת ראש קשה, לאחר שנפגע מסחורה שנפלה עליו ממשאית.
"יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב קשה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים בילינסון בפתח תקווה".
0 תגובות