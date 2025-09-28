המטען קרס במפתיע: סחורה נפלה מהמשאית, צעיר בן 20 נפצע קשה

צעיר כבן 20 נפצע היום (ראשון) בשעת צהרים במצב קשה בתאונה בכביש 6, לאחר שחפץ כבד נפל עליו ממשאית.

זה קרה בסביבות השעה 15:15 בכביש 6 סמוך למחלף נחשונים. ככל הנראה הצעיר עמד ליד המשאית, שחנתה בצד הדרך, כאשר נפלה עליו חלק מהסחורה וגרמה לו לחבלות חמורות בראשו.

חובשים ופראמדיקים של מד"א הגיעו לזירה והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ובהמשך פינו אותו אל בית החולים בלינסון כשמצבו כאמור מוגדר קשה.

חובש רפואת חירום במד"א דוד ינון בן יעקב ושמואל פוקס סיפרו: "כשהגענו למקום האירוע ראינו צעיר כבן 20 שוכב על הכביש, לאחר שנפצע מחפץ כבד שנפל עליו ממשאית. סיפרו לנו שהוא ככל הנראה עצר עם המשאית בצד הדרך, וכשניגש לבדוק את המשאית נפל חפץ כבד על ראשו.