רגעי הצתת הפח ( צילום: דוברות המשטרה )

כתב אישום הוגש היום (ראשון) נגד ארבעה פעילי מחאה, שנחשדו כמעורבים באירוע הצתת הפחים סביב מעון ראש הממשלה נתניהו בירושלים לפני כחודש.

זה קרה, כזכור, במסגרת "יום מחאה" שהוצג בין היתר כקריאה למען שחרור החטופים. מספר פחים וצמיגים בערו בסמיכות לבית ראש הממשלה. כתוצאה מכך נגרם נזק כבד לכלי רכב שחנה באזור - כלי רכב שהתברר כי שייך למילואימניק. לפי הדיווח של ג'וש בריינר ב'הארץ', אחד מהפעילים הואשם בעבירות של הצתה, גרימת נזק בזדון, חבלה במזיד לרכב ושיבוש הליכי משפט. עוד עולה מכתב האישום כי הפעילים תכננו ליצור "טבעת אש" סביב בית ראש הממשלה בכך שיבעירו מספר מוקדים שונים. העיתונאי עמית סגל דיווח עוד כי עולה שהפעילים תקשרו ביניהם באפליקציית "סיגנל", ואף נפגשו פיזית יום לפני הביצוע. במשטרה טרם יודעים להגיד מי הפעיל שגרם להצתת רכב המילואימניק באותו בוקר, כשהצית פח סמוך. בפרקליטות ביקשו להאריך את מעצר החשודים וטענו כי המעשים המיוחסים להם מלמדים על "מסוכנות גבוהה". ביום חמישי האחרון פרסמו במשטרה תיעוד מהצתת הפחים. המשטרה מסרה כי במסגרת החקירה נאספו ממצאים רבים - ביניהם בין היתר תיעודי מצלמות אבטחה באזור. יצויין כי החשוד הראשון בפרשה, תושב המרכז בשנות ה-60 לחייו, נעצר כבר באותו היום לחקירה, ולמחרת הוארך מעצרו בבית המשפט.

מחופש בשעת ההצתה ( צילום: דוברות המשטרה )

תיעוד מאירועי הבוקר ( צילום: משטרת ישראל )

על פי ממצאי החקירה, חשוד זה הגיע לאזור היעד כשהוא מחופש - כובע על ראשו וזקן מעטר את פניו. בשלב מסוים, הוציא משקית שאחז בידו חומר מסוים אותו השליך לתוך הפח ואז הצית את תוכן הפח בצורה פחזנית ומסכנת עד כדי שכמעט נפגע בעצמו.

"מיד לאחר שלהבות אש אוחזות בפח, עזב החשוד את המקום במהרה, תוך שהסיר את הזקן מפניו והשליך את זה יחד עם הכובע שהיה על ראשו לעבר שיחים סמוכים והמשיך בדרכו, וכעבור שעות אותר על ידי שוטרי מחוז ירושלים כאמור, ונעצר", מסרה המשטרה.

"עוד נודע במסגרת חקירת המקרים, על זהותם של מספר מעורבים נוספים וכי אלו פעלו תחת מעטה חשאיות ובאופן מאורגן, במטרה לממש את מעשיהם שחצו מעבר לכל גבולות מחאה לגיטימית וציות לחוק, תוך סיכון ממשי לחיי אדם.

"כך בהמשך, נעצרו שלושה חשודים נוספים, בתאריך 13.9 נעצר על ידי המשטרה חשוד תושב הרצליה בשנות ה-60 לחייו ובתאריך 17.9 נעצרו תושב ת"א ותושב מ.א חוף אשקלון בשנות ה-50 לחייהם, הם הועברו לחקירה בתחנת מוריה ומעצרם הוארך בבימ"ש".