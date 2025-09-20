לוחמי צה"ל ברצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

במהלך השבת ב"ה לא נרשמו אירועים מיוחדים במישור הביטחוני, עם זאת הלחימה ממשיכה גם בגיזרה הדרומית בתוך רצועת עזה ואף בגבול הצפון בדרום לבנון

רצועת עזה לוחם צה"ל נפצע באורח בינוני מוקדם יותר היום (שבת) מירי צלף של מחבל בפאתי העיר עזה. כך מסר דובר צה"ל, "הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה" ביממה האחרונה, חיל האוויר הישראלי פתח במתקפה אינטנסיבית על רצועת עזה, והטיל כמות גדולה של פגיעות על כ-100 מטרות נמצאות בלב הפעילות הצבאית של ארגון החמאס. בין המטרות שהתקפו היו תשתיות תת-קרקעיות, מחסני כוחות הקרקע של צה"ל ממשיכים במבצע בשטחים שונים ברצועה. אוגדה 98 ביצעה שורת פעולות התקפה עזה, שבהן הושמדו פירים ומבנים ממולכדים במטענים, בנוסף להשמדת עמדות ירי אסטרטגיות. פעולות, כוחות האוגדה חיסלו מספר מחבלים, ששימשו ככוח מתקדם של החמאס בצפון הרצועה, אוגדה 99 ממשיכה לפעול במוקדי מחבלים, והצליחה לחסל כמה מהם, תוך פגיעה בתשתיות טרור במערכת הביטחון מעריכים כי מספר התושבים שהצליחו להימלט מרצועת עזה מאז תחילת הלחימה חצה את רף חצי מיליון. על פי הערכות עדכניות, כ-520,000 תושבי עזה עזבו את העיר וערי הסביבה, כשהם פונים דרומה לכיוון מחוזות אחרים. ההערכה החדשה מצטרפת לנתונים שהצביעו על גל ההתפנות ההולך ומתרקם מאז תחילת ההסלמה, בו מספרים שזינקו באופן משמעותי בעקבות ההתעצמות הצבאית והמצור המוחלט על העיר דרום לבנון בלבנון דווח כי אדם נהרג בתקיפת רכב על-ידי כטב"ם בכביש אל-חרדלי בדרום המדינה. הגבול הירדני בירדן הודיעו כי מחר יחודש מעבר של נוסעים דרך מעבר אלנבי בגבול שבין ישראל לירדן, שלושה יומים אחרי הפיגוע בו נפלו סגן אלוף (מיל') יצחק הרוש וסמל אורן הרשקו.

דובר צה"ל עדכן כי האזעקה שנשמעה לפני יציאת השבת באזור התעשייה הדרומי אשקלון הופעלה עקב זיהוי שווא

שר החוץ של פורטוגל, פאולו ראנז'ל, הצהיר שמדינתו תכיר במדינה פלסטינית ביום ראשון. פורטוגל הצהירה על כוונותיה כבר בחודש יולי, אך חיכתה לעמדה משותפת עם יתר חברות האיחוד האירופי