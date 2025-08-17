שקר נוסף נחשף: הנערה מעזה ש"מתה ברעב" - סבלה מלוקמיה חריפה

מארה אבו זוהרי, נערה בת 20 מעזה, מתה באיטליה, לאחר שפונתה למדינה האירופאית בימים האחרונים מהרצועה. לפי דיווחים בסוכנויות בתקשורת הבינלאומית היא מתה מתת תזונה.

אלא שהמתפ"ש, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, שלף היום (ראשון) את הדו"ח הרפואי של הילדה וחשף כי היא סבלה מלוקמיה חריפה, וכי זה מה שהוביל למותה.

"העובדות אותן לא הזכירו הדיווחים", מסרו במתפ"ש, היא ש"מארה אבו זוהרי בת ה-20 סבלה מלוקמיה. הרשויות באיטליה פנו לישראל בבקשה לפינוי של מארה בשל מחלתה, וישראל אישרה זאת.

"עם זאת, הפינוי יכול היה להתרחש מוקדם יותר, שכן הרשויות בישראל הציעו מספר מועדים אפשריים מוקדמים יותר לפינוי האישה".

עוד הוסיפו: "מדינת ישראל מקלה על העברה רפואית של חולים, בדגש על ילדים, ומעודדת מדינות ברחבי העולם להגיש בקשות כאלה, בעוד שחמאס ממשיך לנצל אותן בציניות למען סדר היום המעוות שלו".

זו לא הפעם הראשונה שבה כלי תקשורת בולטים בעולם מפרסמים דיווחים על מקרי מוות של עזתים, תוך האשמת ישראל, כאשר בהמשך מתברר כי המתים כולם סבלו ממחלות שונות ולא מתו מרעב.