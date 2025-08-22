( צילום: מתאם פעולות הממשלה בשטחים )

בישראל הגיבו היום (שישי) בחריפות לדוח שפרסם ארגון IPC – הגוף הבין־לאומי המגדיר מצבי רעב – שבו נטען כי ברצועת עזה מתקיים לראשונה "רעב בדרגה 5" בחלקים נרחבים. על פי הדוח, העוסק בתקופה שבין 1 ביולי ל־15 באוגוסט, מאות אלפי תושבים בעזה מתמודדים עם מחסור חמור במזון, ותוארה תחזית קודרת להחמרה עד סוף ספטמבר.

במתפ"ש ובמשרד החוץ דחו את הממצאים וטענו כי מדובר ב"דוח שקרי ומגמתי שמבוסס על נתונים חלקיים שמקורם בחמאס". בהודעת מתפ"ש נאמר כי "הדוח עושה שימוש במקורות מידע שמקורם בארגון הטרור חמאס ומשרת את קמפיין התעמולה שלו. אין רעב בעזה". לפי נתוני IPC: יותר מחצי מיליון תושבים מתמודדים עם תנאים קטסטרופליים של רעב

1.07 מיליון (54% מהאוכלוסייה) סובלים ממחסור חמור באוכל בדרגה 4

כ־396 אלף נוספים נמצאים בדרגה 3

אחד מכל חמישה בתי אב (20%) סובל ממחסור חמור במזון

30% מהילדים בעזה סובלים מתת־תזונה

ארבעה מכל 10,000 ילדים מתחת לגיל 5 מתים מרעב או מתנאי תת תזונה

בהיעדר נתונים מצפון הרצועה קיים חשש שהמצב שם חמור אף יותר

עד יוני 2026 צפוי מספר הילדים עד גיל 5 הסובלים מתת תזונה לעלות ל־132 אלף התחזית עד סוף ספטמבר היא החמרה במצב ופריסת הרעב גם לאזורי דיר אל־בלאח וחאן יונס. עוד נטען כי 86% משטח הרצועה נמצא תחת שליטה ישראלית וכי 90% מהתושבים נאלצו לעקור לפחות פעם אחת מאז תחילת המלחמה. בדוח נכתב כי המצב החמיר במיוחד בין מרץ ליולי, בעקבות "מצור שהטילה ישראל", מחסור במזון ובמים, התרוקנות מחסני סיוע, פגיעה בתשתיות חלוקת הסיוע ומחסור חמור בדלק. מערכת הבריאות בעזה, כך לפי המסמך, נמצאת על סף קריסה. מזכ"ל אונר"א, פיליפ לזריני, תקף ישירות את ישראל ואמר: "קיים רעב בעזה. הרעב – מעשה ידי אדם שנגרם בידי ממשלת ישראל". בישראל דוחים מכל וכל את הממצאים. ממשרד החוץ נמסר: "הדוח מפוברק. עיוותו את ההגדרות והתעלמו מנתונים על מנת לייצר האשמות שווא נגד ישראל. מדובר במסמך שמשרת באופן בוטה את חמאס. אין רעב בעזה".

לנוכח פרסום דו"ח מדד הביטחון התזונתי בעזה מטעם ה-IPC, פרסם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסאן עליאן, דו״ח נגד חריף בתגובה להאשמות המגמתיות בנוגע למצב ההומניטרי ברצועת עזה. בדו״ח תגובה, שנכתב לאחר בדיקה מקיפה של טענות ה-IPC בשיתוף גורמי מקצוע, מצביע מתפ״ש על פערים עובדתיים ומתודולוגיים חמורים, שימוש במקורות מידע מוטים ובעלי אינטרס שמקורם בחמאס, היעדר דיוקים מהותיים ושינוי קריטריונים הפוגעים באמינות הדו״ח.

במתפ״ש דוחים בתוקף את הקביעה כי קיים רעב ברצועת עזה ובעיר עזה בפרט. דו״חות והערכות קודמים של ה-IPC הוכחו שוב ושוב כבלתי מדויקים והם אינם משקפים את המציאות בשטח. הדו”ח מתעלם במכוון מהנתונים שהועברו לכותביו בפגישה שהתקיימה טרם פרסום הדו"ח, תוך התעלמות מוחלטת מהמאמצים שקודמו בשבועות האחרונים לייצוב המצב ההומניטרי ברצועת עזה.

כמו דו״חות והערכות קודמים של ה-IPC ביחס למצב ההומניטרי בעזה, הדו"ח מתעלם מנתוני הכנסת הסיוע שמפורסמים על ידי מתפ"ש ומהניצול המכוון והציני של הסיוע על ידי חמאס. סיווג הגדרת הרעב נשען על סקרים טלפונים שאינם פורסמו, הערכות מפוקפקות של אונר"א שחלק מעובדיה פעילי טרור של חמאס ועל ארגונים לא ממשלתיים מקומיים. כל זאת, תוך יצירת ספקולציות פרועות ועיוות עובדות שלא רק פוגעות באמינות ה-IPC אלא אף משקפות את אותה תבנית שראינו מאז ה-7 באוקטובר, כאשר מוסדות וכלי תקשורת מכובדים מיהרו להדהד שקרים ונרטיביים כוזבים נגד ישראל.

בשבועות האחרונים נעשו צעדים משמעותיים להרחבת כמות הסיוע הנכנס לרצועת עזה, כמו גם להקלת תהליך האיסוף מהמעברים על ידי סוכנויות האו"ם והארגונים הבינלאומיים. מאז חודש מאי נכנסו לרצועת עזה על ידי האו"ם, הארגונים הבינלאומיים והסקטור הפרטי מעל 10,000 משאיות סיוע ש-80% מתוכן הכילו מזון. הפעולות שננקטו הובילו לעלייה משמעותית בזמינות ונגישות למזון ברחבי רצועת עזה, וגרמו לירידה חדה במחירי המזון בשווקים ולשיפור ניכר בזמינותו לאוכלוסייה.

ההתעלמות הבוטה של דו”ח ה-IPC מהעלייה המתמשכת באספקת המזון, המים והסיוע הרפואי בחודשים אליהם מתייחס הדו"ח, ובשבועות האחרונים בפרט, אינה מקצועית, מערערת את אמינות המסקנות ומעלה חשד למניעים פוליטיים. לצד זאת, בדו"ח התגובה של מתפ"ש מזהירים כי ההתעלמות המכוונת והסתמכות על נתונים חלקיים יוצרת מצג שווא בפני הקהילה הבינלאומית. בכך, הדו”ח אינו רק מוטה אלא גם משרת את קמפיין התעמולה של חמאס ופוגע ביכולת של מקבלי החלטות בקהילה הבינלאומית להבין את תמונת המצב ברצועת עזה באופן מלא.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן: "דו"ח ה-IPC מבוסס על מקורות חלקיים ולא אמינים, רבים מהם מזוהים עם חמאס, ומתעלם באופן בוטה מהעובדות ומהמאמצים ההומניטריים הנרחבים שמובילים מדינת ישראל ושותפיה בקהילה הבינלאומית. במקום לספק הערכה מקצועית, ניטרלית ואחראית, הדו"ח נוקט גישה מגמתית ורצופת פגמים מתודולוגיים חמורים, הפוגעים באמינותו ובאמון שהקהילה הבינלאומית אמורה לתת בו. אנו מצפים מהקהילה הבינלאומית להיות אחראיים ולא להיסחף אחר נרטיבים כוזבים ותעמולה לא מבוססת, אלא לבחון את הנתונים המלאים והעובדות בשטח".