בעיצומם של ימי חודש אדר, תנועת נחלה ממשיכה להוביל פעילות ציבורית הקוראת לחידוש ההתיישבות היהודית בחבל עזה. בהמשך לפעילות הנטיעות שבה השתתפו אלפים לפני כשבועיים, נכנסו אמש עשרות משפחות, גברים, נשים וילדים - יחד עם סגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר-מלך, לשטח הרצועה.

לדברי מארגני האירוע, הכניסה היא חלק מרצף פעולות שמטרתן לקדם את רעיון ההתיישבות במקום, ומהווה הכנה לקראת יעד נוסף שנחשף: צעדת ענק לחבל עזה שתתקיים במהלך חול המועד פסח.

סגנית יו"ר הכנסת, ח"כ לימור סון הר-מלך, מסרה מתוך השטח: "במקום הזה, ממנו יצאו המרצחים השפלים ביותר כדי לזרוע מוות וחורבן, אנחנו קובעים היום: ברחובות עזה ישחקו ילדים וילדות יהודים, בעזה יקומו ערים משגשגות ויפרחו חיים. 'אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם' זה לא רק פסוק במגילה, זו המציאות שאנו בונים פה בשטח. עזה תהיה יהודית, כי רק כך נבטיח ניצחון וביטחון אמיתי לעם ישראל".

יו"ר תנועת נחלה, צבי אלימלך שרבף, הוסיף: "הכניסה שלנו היום לעזה בשירה ובריקודים היא התשובה המוחצת לכל מי שמתכנן תוכניות של שלטון זר בלב ארצנו. בחודש אדר אנחנו מזכירים שהאור מגרש את החושך. הציבור הישראלי דורש התיישבות יהודית שרק היא הניצחון, והכניסה הזו היא יריית הפתיחה לקראת צעדת הענק בחג הפסח הקרוב. עם ישראל חוזר לעזה, חוזר הביתה".

מנגד, מדובר צה"ל נמסר כי האזרחים חצו את גדר המערכת לשטח רצועת עזה והוחזרו לשטח ישראל על ידי כוחות הביטחון, תוך כדי גינוי חריף וטענה כי הם סיכנו את כוחות הביטחון.

"עשרות אזרחים ישראלים חצו את גדר המערכת משטח מדינת ישראל לרצועת עזה. האזרחים היו במעקב מתמיד של תצפיות צה"ל. כוחות צה"ל שפעלו במרחב עצרו את האזרחים והשיבו אותם בבטחה לשטח הארץ. האזרחים הועברו לטיפול משטרת ישראל".

עוד הוסיף דובר צה"ל: "צה"ל מגנה בתוקף את חצייתם של האזרחים לשטח רצועת עזה שמסכנת את ביטחונם של האזרחים ואת כוחות צה"ל הפועלים במרחב".

במערכת הביטחון מדגישים כי כניסת אזרחים לשטח הרצועה אסורה ומסוכנת, וכי כל מקרה כזה מטופל בהתאם לנהלים.