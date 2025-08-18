הנהגים ניסו להחביא: זה מה שגילו השוטרים במשאיות "הסיוע" לעזה

המשאיות והשלל שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה ורשות המסים )

שני נהגי משאיות נעצרו בשבוע שעבר בחשד שניסו להעביר סחורות אסורות לרצועת עזה דרך ישראל - במסווה של סיוע הומניטרי. כך הודיעה היום (שני) המשטרה ורשות המיסים. המשאיות והסחורות הועברו לטיפול ובדיקה.

זה קרה ביום רביעי בשבוע שעבר. שוטרי היחידה המרכזית של המחוז הדרומי (ימ"ר דרום) במשטרת ישראל איתרו, במסגרת פעילות מבצעית, שתי משאיות בסמוך למעבר כיסופים. החשד היה כי הן מובילות סחורות אסורות במטרה להעבירן לרצועת עזה במסווה של סיוע הומניטרי.

המשאיות והשלל שנתפס ( צילום: דוברות המשטרה ורשות המסים )

כוחות משטרה של הימ"ר, בשיתוף לוחמי משמר לאומי דרום ותחנת העיירות של מרחב נגב - עצרו את הנהגים, תושבי דבוריה וזרזיר, והעבירו את המשאיות והסחורות לבדיקת עובדי המכס. טרגדיה נוראה: נהג המשאית עצר בצד ונמחץ למוות בתאונה קטלנית מישאל לוי | 09:38 הבדיקה במכס העלתה כי המשאיות הכילו כמויות גדולות של מוצרי טבק וסיגריות בשווי מוערך של מאות אלפי שקלים. היום נמסר ממשטרת ישראל ומדוברות רשות המיסים כי "תכולת המשאיות עדיין נבדקות בשעות אלו בידי יס״מ מכס מעברים". כאמור, החשודים נעצרו לחקירה בימ"ר דרום ובהמשך שוחררו בתנאים מגבילים לצרכי המשך חקירתם המשותפת עם רשות המסים.

