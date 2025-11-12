כיכר השבת
בהשפעת אלכהול

"איבדתי שליטה": כתב אישום נגד הזמר הישראלי שפגע ב-8 כלי רכב

כתב אישום הוגש לבית המשפט לתעבורה בתל אביב נגד הזמר והשחקן גידי גוב, שהיה מעורב לפני כחודשיים בתאונת דרכים בנתיבי איילון בשעת לילה, והתנגש במספר כלי רכב (חדשות, משפט)

גידי גוב (צילום: Nati Shohat/Flash90)

בבית משפט השלום לתעבורה בתל אביב הוגש היום (רביעי) כתב אישום חמור נגד הזמר והשחקן גידי גוב, בעקבות תאונת הדרכים לפני כחודשיים שבה היה מעורב.

בנוסף, התביעה המשטרתית ביקשה לשלול את רישיונו של גוב, בן ה-75, עד תום ההליכים המשפטיים, בשל חומרת המעשים.

גוב הואשם בכך שנהג בשכרות, לא שמר על רווח מספיק בכביש, סטה מנתיב התנועה, נהג בקלות ראש וברכב ללא ביטוח, שרישונו פג חודשים ספורים קודם ה.

התאונה התרחשה לפני כחודשיים, בשלהי חודש אלול, אחרי חצות ליל. גוב נהג ברכב בנתיבי איילון אחרי שסיים הופעה פרטית עם חבריו.

במהלך הנסיעה פגע בשמונה כלי רכב וגרם לפציעתם של חמישה בני אדם - כולם במצב קל, והם קיבלו טיפול רפואי ראשוני בזירה.

במשטרה חשדו בתחילה כי הזמר נהג בהשפעת אלכהול. בהמשך הודעה ששתה שני שוטים של וויסקי בטרם עלה על הרכב.

במהלך חקירתו הודה גוב כי לפני התאונה התבלבל בין דוושת הגז לדוושת הבלם. כך מסרה התובעת. הוא כאמור גם הודה בשתיית הוויסקי ואמר כי איבד שליטה על הרכב.

למחרת התאונה מסרו מטעמו של גוב: "גידי גוב עבר הלילה תאונת דרכים בעיר תל אביב. מצבו טוב, הוא מתאושש בביתו. בריאות לכולם".

בהמשך התייחס גוב פומבית לאירוע, כאשר במהלך הופעה אמר: "כמו שאתם יודעים, קרה לי לראשונה בגילי המופלג אירוע שהוא אחד הפחדים הכי גדולים של כל אחד מאיתנו".

הוא המשיך: "קרה לי תאונת דרכים, ועוד בפקק. חשוב לי להסביר ולהתנצל בפני כל האנשים שנפגעו. האנשים, המכוניות, המשפחות. לא שהתנצלות תעזור אך בכל זאת. החלמה מהירה ומקווה שיעבור ונצא מזה בשלום".

