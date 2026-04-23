תיעוד מטורף: כך נראה פיצוץ של 700 מוקשים סמוך לגבול הסורי

הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון ממשיכה בפעילות נרחבת לפינוי שדות מוקשים ונפלים ברמת הגולן. בימים האחרונים דווח על פיצוץ מבוקר של יותר מ־700 מוקשים באזור הסמוך לקיבוץ עין זיוון.

הפעילות מתבצעת כחלק ממאמץ רב־שנתי לשחרור שטחים החשודים במיקוש, במטרה לאפשר שימוש אזרחי עתידי בהם.

על פי נתוני הרשות, במהלך השנה האחרונה פונו ברחבי הארץ יותר מ־6,700 דונם של שטחים החשודים במיקוש ובנפלים. חלק משמעותי מהעבודה מתרכז ברמת הגולן, אזור שבו נותרו שדות מוקשים היסטוריים מתקופות שונות.

הפינוי מתבצע בשלבים, תוך שימוש באמצעים הנדסיים ובדיקות שטח יסודיות, כדי לצמצם סיכונים ולאפשר בהמשך פיתוח של אזורים שנחשבו עד כה מסוכנים.

הפעילות מתמקדת בהפיכת שטחים סגורים לאדמות שניתן יהיה להשתמש בהן בעתיד לצורכי חקלאות, תעשייה ולעיתים גם מגורים, כחלק ממדיניות רחבה יותר של שיקום קרקעות והנגשתן לשימוש אזרחי.