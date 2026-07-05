הממשלה אישרה היום (ראשון) תכנית המשך לשיקום ולליווי שורדי מסיבות הדרום, בהיקף של כ-60 מיליון ש"ח לשנים 2026-2028. ההחלטה מממשת את התחייבות המדינה להמשיך ולעמוד לצד השורדים גם בשלב השיקום ארוך הטווח, לאחר הטבח הנורא שאירע ב-7 באוקטובר 2023.

התכנית החדשה גובשה בהובלת משרד ראש הממשלה, לאחר עבודת מטה בין-משרדית מקיפה שכללה ניתוח נתונים, שיתוף ציבור ושיח עם שורדים, בני משפחותיהם וגורמי מקצוע. על פי הנתונים, כ-3,600 שורדי מסיבות הוכרו כנפגעי פעולות איבה, כאשר שיעורי הפגיעה והנכות מלמדים על השלכות ארוכות טווח המחייבות המשך ליווי מותאם.

מעטפת מענים רחבה

במסגרת ההחלטה אושרה תכנית להמשך וחיזוק מעטפת המענים לשורדי מסיבות הדרום, במטרה להבטיח רצף טיפולי, שיקומי ותעסוקתי ארוך טווח לאלפי השורדים ובני משפחותיהם. התכנית מבקשת להתאים את המענה הממשלתי לשלב הנוכחי של השיקום וההחלמה, לאחר שהמענים הראשוניים שניתנו בעקבות מתקפת הטרור סייעו ביצירת מעטפת תמיכה ראשונית.

עיקרי ההחלטה כוללים הקמת מערך ליווי אישי לשורדים באמצעות "כתובת ממשלתית אחת" שתסייע במיצוי זכויות ותיאום בין גורמי הטיפול, הרחבת המענים והתמיכה לבני משפחות השורדים, ופיתוח תכניות ייעודיות למניעה והתערבות בתחום השימוש בחומרים ממכרים בקרב שורדי המסיבות.

כמו כן, התכנית כוללת הרחבת המענים הרפואיים והנפשיים, שיפור הנגישות למעני חירום נפשיים עבור שורדים ובני משפחותיהם, וחיזוק הרצף הטיפולי באמצעות התאמת שירותי בריאות הגוף והנפש וניהול מתואם של הטיפול.

שילוב תעסוקתי ומעקב ממשלתי

בנוסף למענים הרפואיים והנפשיים, התכנית כוללת גיבוש מסלולי שיקום ושילוב תעסוקתי מותאמים באמצעות משרד העבודה, שירות התעסוקה והמוסד לביטוח לאומי. כחלק מההחלטה, תמשיך להתפתח מערכת דיגיטלית ממשלתית שתאפשר תיאום בין כלל הגורמים, מיצוי זכויות וניהול מידע עדכני.

ועדת המנכ"לים המלווה את הנושא תמשיך לפעול, ובמשרד ראש הממשלה מונה גורם ייעודי שירכז את עבודת הממשלה, יעקוב אחר יישום ההחלטה ויוודא התאמה מתמדת של המענים לצורכי השורדים ובני משפחותיהם.

התכנית נועדה להבטיח כי גם בשנים הבאות ימשיכו שורדי מסיבות הדרום לקבל מענה ממשלתי מתואם, נגיש ומותאם לצורכיהם, כחלק ממחויבותה המתמשכת של מדינת ישראל ללוותם בתהליך השיקום והחזרה לחיים. כזכור, במסיבת הנובה נרצחו 347 אזרחים ו-17 שוטרים.