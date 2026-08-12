עיכובים בנתב"ג בשל עומס תעופתי מעל יוון שמעכב טיסות | הפרטים

נתב"ג בימים אלו ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

רשות שדות התעופה הודיעה לפני זמן קצר (רביעי) כי בעקבות עומס בתעבורה האווירית מעל יוון, רשויות התעופה היווניות מגבילות בשעה זו את מספר הטיסות המורשות לעבור במרחב האווירי של יוון בדרכן לאירופה.

כתוצאה מכך, צפויים עיכובים בחלק מהטיסות הממריאות מנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות. ההגבלות נובעות מעומס תעבורתי חריג במרחב האווירי היווני, המהווה נתיב מרכזי לטיסות מישראל ליעדים באירופה. רשות שדות התעופה ממליצה לנוסעים להתעדכן מול חברות התעופה בנוגע למועד טיסתם טרם ההגעה לנתב"ג. יצוין כי ההגבלות אינן קשורות למצב הביטחוני בישראל, אלא לעומס תעופתי באירופה. ההודעה מגיעה בעיצומה של עונת הקיץ התיירותית, כאשר נתב"ג רושם שיאי נוסעים. על פי נתונים שפורסמו לאחרונה, במהלך חודש יולי עברו בנמל התעופה יותר מ-2.35 מיליון נוסעים, עלייה של 36% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יוון היא היעד הפופולרי ביותר לישראלים בקיץ זה, עם למעלה מ-426 אלף נוסעים שטסו ליוון ביולי.

נמל התעופה בן גוריון ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

מדובר בתקופה עמוסה במיוחד בנתב"ג. לאחר שבחודשים האחרונים התמודד נמל התעופה עם אתגרים שונים, כולל נוכחות מטוסי תדלוק אמריקניים שתפסו מקומות חניה חיוניים, כעת הוא מתמודד עם עומסים חיצוניים במרחב האווירי האירופי.

רשות שדות התעופה מדגישה כי מדובר במגבלה זמנית, והיא תמשיך לעדכן את הציבור בהתאם להתפתחויות. נוסעים מתבקשים להגיע לנתב"ג בהתאם להמלצות חברות התעופה ולהיערך לעיכובים אפשריים.