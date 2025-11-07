אחרי כשלושה חודשים שבהם נראתה בשטח חקלאי סמוך לראשון לציון והצליחה לחמוק ממאמצי לכידה, קופת גנון ירוק נאספה הבוקר על ידי פקח רשות הטבע והגנים. ברשות ציינו כי הקופה הצליחה להסתתר זמן רב בזכות פירות שצמחו באזור, שאפשרו לה להימנע מקרבה לבני אדם.

הקופה הועברה להמשך טיפול ושיקום במקלט הקופים הישראלי. ברשות הטבע והגנים הדגישו כי מדובר בקוף ה־60 שנתפס מאז מרץ 2025, במסגרת מאבק נרחב בהחזקה ובהברחה של חיות בר מוגנות בניגוד לחוק.

ד״ר תמר פרדמן, מייסדת ומנכ״לית מקלט הקופים הישראלי, אמרה: "מאחורי הסרטונים עם קופים שמופצים ברשתות החברתיות מסתתר סיפור כואב של סבל וניצול. הקופים המוברחים מוחזקים קשורים בשרשראות ובכלובים קטנים".

"כל קוף מוברח שמגיע אלינו נושא עימו פגיעות פיזיות ונפשיות. במקלט הוא מקבל טיפול רפואי ושיקום, ולומד בהדרגה לחיות לצד קופים אחרים - דבר כה חיוני לרווחתו הנפשית. הקהל הרחב מוזמן להגיע לסיורים, להיחשף לבעיית הסחר בחיות הבר ולהכיר את סיפורי ההצלה והשיקום. כל ההכנסות מיועדות להצלה ולשיקום הקופים".

ברשות הטבע והגנים קוראים לציבור לדווח על כל חשד להחזקה בלתי־חוקית של חיות בר, או על מפגש עם חיה אקזוטית בטבע הישראלי, למוקד רט״ג 3639* או למוקד 100 של המשטרה.