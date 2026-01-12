כיכר השבת
מועמדו של נתניהו

בדקה התשעים: מדוע נדחה הדיון על מינוי רומן גופמן לראש המוסד הבא?

ועדת גרוניס הייתה אמורה להתכנס מחר לדון במועמדותו של אלוף רומן גופמן - אך הדיון נדחה במפתיע • על הפרק: סדרת ראיונות עם בכירי מערכת הביטחון • וגם: השופט גרוניס מגיב לראשונה לסערת פרופ' איינהורן ובנה שרוליק בצל פרשת המסמכים • כל הפרטים (בארץ, חוק ומשפט)

האלוף רומן גופמן, מועמד לראשות המוסד (צילום: פלאש Gershon Elinson/Flash90)

טלטלה בלוח הזמנים של המינויים הבכירים ביותר במערכת הביטחון: ועדת גרוניס, הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים, הודיעה במפתיע על דחיית הדיון שהיה אמור להתקיים מחר (שלישי) בנושא מינויו של אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא. גופמן, המכהן כיום כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה, נחשב למועמדו של נתניהו לתפקיד הרגיש.

הראיונות שנעצרו במסגרת הדיון שבוטל, תכננה הוועדה לערוך סדרת ראיונות עומק, ביניהם עם סגן הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון לשעבר, אלוף (במיל') אמיר ברעם, ששימש בעבר כמפקדו של גופמן. מטרת הראיונות הייתה לבחון את שאלת "טוהר המידות" של המועמד, כחלק מהפרוטוקול הנוקשה של הוועדה בראשות שופט העליון בדימוס אשר גרוניס.

לפי דיווח ב'ישראל היום', במקביל לדחיית הדיון, הוועדה ניצבת בלב סערה ציבורית סביב כהונתה של חברת הוועדה, פרופ' טליה איינהורן. הרקע: מעורבותו של בנה, שרוליק איינהורן, בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון "בילד" הגרמני.

בתגובה לשאלה האם יש מקום להמשך כהונתה של פרופ' איינהורן בוועדה הדנה במינויים ביטחוניים רגישים, השיב השופט גרוניס בלקוניות כי אין זה בסמכותו או בסמכות הוועדה לבחון את כהונתה או לפעול להפסקתה.

שומרי הסף של המינויים תפקידה של ועדת גרוניס הוא לשמש כ"מסננת" האחרונה לפני אישור הממשלה לתפקידים הרגישים ביותר: ראש המוסד, ראש השב"כ, הרמטכ"ל ומפכ"ל המשטרה. חשוב להדגיש כי הוועדה אינה בוחנת את הכשירות המבצעית של גופמן לתפקיד ראש המוסד, אלא מתמקדת אך ורק בשאלות של ניגודי עניינים, יושרה ודופי מוסרי.

כעת, עם דחיית הדיון למועד בלתי ידוע, נשאלת השאלה האם מדובר בעיכוב טכני בלבד, או שמא בסיבוך משמעותי יותר בדרך למינוי היורש של דדי ברנע בראשות הארגון.

כן (76%)

לא (24%)

