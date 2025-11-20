אחרי האלימות: הקמת יישוב חדש בגוש עציון - הפרטים המלאים

מזל טוב לתושבי גוש עציון וליישוב היהודי בכלל: הלילה (חמישי) הוקם עוד יישוב יהודי חדש בגוש עציון.

במהלך הלילה האחרון הונחו בתים ראשונים במקום בליווי ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל.

היישוב ממוקם סמוך לבית לחם בשדמה. מדובר בנקודה אסטרטגית חשובה שמחברת בין מזרח גוש עציון לבין ירושלים ויוצרת רצף יהודי בין יישובי גוש עציון שהולכים ומתפתחים. במקום היה בעבר בסיס צבאי שננטש לפני שנים רבות.

ראש המועצה האזורית גוש עציון אמר במקום: ״הלילה הקמנו ישוב חדש בגוש עציון בשדמה שדמות בית לחם סמוך לבית לחם. אלפיים שנה התפללו יהודים לשוב לבית לחם והנה אנחנו זכינו. זכינו לחזור לעירה של רחל אימנו, של דוד המלך, יישוב שיחזק את הקשר בין מזרח גוש עציון לבין ירושלים".

עוד אמר ראש המועצה: "תודה רבה לשותפינו באמנה ולאנשי המועצה שעבדו פה כל הלילה. היום חזרנו הביתה לבית לחם. מזל טוב לגוש עציון, להתיישבות ולמשפחות החדשות שהקימו את ביתם ביישוב שדמה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. לרחל נאמר: מנעי קולך מבכי ושבו בנים לגבולם, והנה אנחנו זכינו לשוב לגבולה של רחל ובטוחים שרחל כבר לא בוכה ומסתכלת מלמעלה על בניה ששבו לעיר בה נקברה. היום היא שמחה מאוד״.