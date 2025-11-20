כיכר השבת
אחרי האלימות: הקמת יישוב חדש בגוש עציון - הפרטים המלאים

רצף האירועים החמורים בשבוע האחרון בגוש עציון, של אלימות יהודים, לא מרתיעה את ראשי היישוב, והבוקר דווח, כי הוקם יישוב יהודי חדש, שיצור רצף של יישובים יהודים (חדשות בארץ)

הבתים הראשונים ביישוב (צילום: המועצה האזורית גוש עציון)

מזל טוב לתושבי גוש עציון וליישוב היהודי בכלל: הלילה (חמישי) הוקם עוד יישוב יהודי חדש בגוש עציון.

במהלך הלילה האחרון הונחו בתים ראשונים במקום בליווי ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל.

היישוב ממוקם סמוך לבית לחם בשדמה. מדובר בנקודה אסטרטגית חשובה שמחברת בין מזרח גוש עציון לבין ויוצרת רצף יהודי בין יישובי גוש עציון שהולכים ומתפתחים. במקום היה בעבר בסיס צבאי שננטש לפני שנים רבות.

ראש המועצה האזורית גוש עציון אמר במקום: ״הלילה הקמנו ישוב חדש בגוש עציון בשדמה שדמות בית לחם סמוך לבית לחם. אלפיים שנה התפללו יהודים לשוב לבית לחם והנה אנחנו זכינו. זכינו לחזור לעירה של רחל אימנו, של דוד המלך, יישוב שיחזק את הקשר בין מזרח גוש עציון לבין ירושלים".

עוד אמר ראש המועצה: "תודה רבה לשותפינו באמנה ולאנשי המועצה שעבדו פה כל הלילה. היום חזרנו הביתה לבית לחם. מזל טוב לגוש עציון, להתיישבות ולמשפחות החדשות שהקימו את ביתם ביישוב שדמה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. לרחל נאמר: מנעי קולך מבכי ושבו בנים לגבולם, והנה אנחנו זכינו לשוב לגבולה של רחל ובטוחים שרחל כבר לא בוכה ומסתכלת מלמעלה על בניה ששבו לעיר בה נקברה. היום היא שמחה מאוד״.

דבריו של ראש המועצה ביישוב החדש (צילום: המועצה האזורית גוש עציון)

6
שום דבר לא יסתיר את הרשע שנעשה בפינוי יהודים
ירון ירון
5
ברוך השם - כן ירבו תבורכו כל הברכות. בשורה משמחת- הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו.
ישי ישראל
4
איזה תרגיל יח"צ אחרי הפינוי האלים שהיה השבוע
ראובן
3
לא שווה את המכות שיהודים קיבלו בגלל ראש המועצה לבנות יישובים צריך בלי להוריד שום יישוב יהודי אחר
לוי
2
לא פינו יהודים בגלל שהם יהודים. פינו יהודים כי הם התנהלו כאנרכיסטים. סוף סוף יש לנו מנהיג כמו בצלאל סמוטריץ, - צדיק, ישר כסרגל ואוהב הארץ ומישביה שאין דומה לו. מי שלא מוכן לקבל לקבל כזה מנהג הוא אנרכיסט!!
בניה
1
הוא נותן רק למגזר שלו המיזרחיסטים לחרדים הוא מפרק
אבי
ממתי חרדים בונים מאחזים? מה זה השטויות האלה מה איפה הוא פירק "של חרדים"? סתם לשון רע
מה ???

