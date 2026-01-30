חמאס מאותת על שינוי קו בסוגיית פירוז רצועת עזה, ומבהיר כי מעולם לא נתן הסכמה לפירוק נשקו. מקורות בארגון מסרו לעיתון הסעודי “א-שרק אל-אווסט” כי בימים הקרובים צפוי חמאס לקיים דיונים עם המתווכים סביב מה שמכונה “נשק הפלגים”, אך מדגישים כי כל החלטה בנושא חייבת להתקבל במסגרת קונצנזוס פלסטיני רחב – ולא כהיענות לדרישות ישראליות או אמריקאיות.

לדברי המקורות, חמאס קושר את עתיד הנשק להסכמה לאומית כוללת, ומנהל בימים אלו התייעצויות עם פלגים נוספים ברצועת עזה. על פי ההערכות, שיחות מעמיקות יותר מול המתווכים יחלו במקביל לתחילת עבודתה של “ועדת ניהול עזה”, שאמורה לקבל לידיה את סמכויות השלטון האזרחי ברצועה.

בארגון הטרור מתעקשים כי סוגיית הנשק אינה נוגעת לחמאס לבדו, אלא מהווה עניין פלסטיני פנימי רחב. גורם בחמאס אמר לעיתון כי הארגון אף העלה רעיונות חלופיים, ובהם הצבת הנשק תחת פיקוח של גוף פלסטיני מוסכם או במסגרת ערבויות של המתווכים.

עם זאת, חמאס שולל באופן חד משמעי כל מתווה של פירוק נשק שמקורו בישראל או בארצות הברית, וכן דוחה אפשרות למסירת הנשק לידי אחד מהצדדים הללו.

בכיר נוסף בארגון הסביר כי חמאס שואף לשתף גם את תנועת פתח בדיונים, מתוך רצון להימנע ממצב שבו הארגון ייתפס כמי שנכנע לבדו או נושא באחריות הבלעדית לוויתור על יכולותיו הצבאיות – תרחיש שעלול להתפרש בציבור הפלסטיני כתבוסה.

מנגד, הלחץ המדיני סביב סוגיית הפירוז הולך ומחריף. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר לאחרונה כי פירוק הנשק בעזה יתבצע “בדרך הקלה או בדרך הקשה”, אך הדגיש כי מדובר ביעד שימומש בסופו של דבר. גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר כי חמאס נדרש להתפרק מנשקו, בהתאם להתחייבויות שלטענתו כבר ניתנו.

שליחו של טראמפ לאו”ם, מייק וולץ, פירט כי התוכנית האמריקאית כוללת השמדה מלאה של תשתיות צבאיות ברצועה – מנהרות, אתרי ייצור נשק ומחסנים – תחת פיקוח של משקיפים בינלאומיים עצמאיים, לצד מנגנון לרכישה מחדש של כלי הנשק במימון בין־לאומי.

בדיווח הסעודי צוטטו גם פרסומים מישראל, שלפיהם ארצות הברית צפויה להציג מסמך שיכלול לוח זמנים מחייב לתחילת תהליך פירוק הנשק. לפי אותם פרסומים, אי-עמידה של חמאס בתנאים עשויה להעניק לישראל לגיטימציה לפעול באופן עצמאי ליישום המהלך.

מוסא אבו מרזוק, חבר הלשכה המדינית של חמאס, הבהיר מצידו כי הארגון מעולם לא הסכים למסור את נשקו, וכי כל הסדר עתידי ברצועת עזה מחייב הבנות ישירות עם חמאס.