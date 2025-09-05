כיכר השבת
באישור המשפחה: הקריאה של החטוף המבקש "רק רוצים שזה יסתיים"

המשפחה אישרה לפרסם קטע מתוך הסרטון של החטוף גיא גלבוע דלל, וחתכה החוצה את רוב קטעי הטרור הפסיכולוגי של ארגון הטרור חמאס | החטוף מתחנן: "בבקשה! תחזירו אותנו!" (בארץ)

(צילום: חמאס)

באישור המשפחה, מתפרסם קטע וידאו קצר של החטוף גיא גלבוע דלל, מתוך סרטון הטרור הפסיכולוגי של . המשפחה חתכה החוצה את רוב קטעי התעמולה החמאסית.

בקטע הראשון של הסרטון, שומעים את גיא מספר על עצמו, את התאריך בו צולם הסרטון, וכל זאת כשהוא יושב ברכב הנוסע ברחובות העיר עזה, בסמוך לעשרות אנשים החולפים על פני המכונית.

בהמשך הוא מתחנן מול המצלמה: "זה כל מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לחזור למשפחות שלנו. בבקשה! תחזירו אותנו".

המשפחה של גיא מסרה: ״קיבלנו אות חיים מגיא שלנו אחרי חצי שנה מהסרטון הקודם שבו נראה עם אביתר דוד צופים בחבריהם משתחררים. גיא אלון ועוד חטופים הועברו לעזה ואנחנו חוששים מאוד לחייהם. חייבים להחזיר אותם הביתה״.

קטע הסרטון המתפרסם באישור המשפחה (צילום: חמאס)

יצוין כי בהמשך הסרטון, הוא נפגש עם החטוף אלון אהל. מדובר באות החיים הראשון המתקבל מאלון.

הסרטון צולם כבר לפני שבוע, עוד לפני חיסולו של 'אבו עוביידה', דובר ארגון הטרור האכזרי. במהלך השבוע, פורסם כי הוא גיבש תכנית פעולה כיצד לעצור את המבצע הישראלי המתוכנן לכיבוש העיר עזה, באמצעות סרטונים ותעמולה. נראה כי התוכנית יצאה לפועל למרות חיסולו.

0 תגובות

1
ב''ה שיש אות חיים מהם. בבקשה תתפללו עליהם בתוך כלל החטופים והשבויים.
ירושלים

