באישור המשפחה: הקריאה של החטוף המבקש "רק רוצים שזה יסתיים"

באישור המשפחה, מתפרסם קטע וידאו קצר של החטוף גיא גלבוע דלל, מתוך סרטון הטרור הפסיכולוגי של ארגון הטרור חמאס. המשפחה חתכה החוצה את רוב קטעי התעמולה החמאסית.

בקטע הראשון של הסרטון, שומעים את גיא מספר על עצמו, את התאריך בו צולם הסרטון, וכל זאת כשהוא יושב ברכב הנוסע ברחובות העיר עזה, בסמוך לעשרות אנשים החולפים על פני המכונית.

בהמשך הוא מתחנן מול המצלמה: "זה כל מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לחזור למשפחות שלנו. בבקשה! תחזירו אותנו".

המשפחה של גיא מסרה: ״קיבלנו אות חיים מגיא שלנו אחרי חצי שנה מהסרטון הקודם שבו נראה עם אביתר דוד צופים בחבריהם משתחררים. גיא אלון ועוד חטופים הועברו לעזה ואנחנו חוששים מאוד לחייהם. חייבים להחזיר אותם הביתה״.