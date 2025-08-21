כיכר השבת
חודשיים וחצי לפני הטבח

איך חמאס התייחס להפגנות קפלן? המסמך שנמצא בעזה נחשף

מסמך מודיעיני של חמאס שנחשף חושף כיצד הארגון ניתח את השפעת המחאה בישראל על צה"ל. המסמך נכתב חודשיים לפני מתקפת ה-7 באוקטובר ומתייחס להשפעות הסרבנות (בארץ)

הפגנה בקפלן (צילום: Miriam Alster/Flash90)

האם היה קשר בין גל המחאות בישראל ומכתבי אי ההתייצבות לבין ההחלטה של לפתוח במתקפה הקשה? התשובה לשאלה הזו שנויה במחלוקת בציבור - וגם בתחקירים שפורסמו עד כמה.

הערב (חמישי) נחשף בערוץ I24NEWS מסמך שנכתב על ידי המודיעין הצבאי של חמאס כחודשיים וחצי לפני טבח שמחת תורה. המכתב הוא מה-25 ביולי 2023. המכתב מיועד ליחיא סינוואר וכותרתו איך משפיעה המחאה בקרב הצבא על הכשירות המבצעי ועל המצב הביטחוני בחזיתות.

"צבא האויב חווה משבר של ביטויי מחאה חמור ומסלים בקרב חיילים וקצינים במילואים, המהווים עמוד תווך מרכזי בתפעול המבצעי של הצבא, במיוחד בחיל האוויר", נכתב במסמך.

"הדבר משפיע לרעה על יכולתו המבצעית בתרחיש שבו ביטויי המחאה והסרבנות יחמירו משמעותית. כמו כן, הוא פוגע בגישתו ההתקפית ובמוכנותו להתמודד עם האתגרים הקיימים בחזיתות".

לפי הדיווח, המסמך נכתב שבוע אחרי מסיבת העיתונאים של 'אחים לנשק', בו נמסרו מכתבי האי התייצבות למילואים כמחאה על קידום הרפורמה. במסמך של חמאס מופיע כל המידע כולל פירוט היחידות שהודיעו על סרבנות.

בסיום המסמך מצוין כי למרות גילויי המחאה אין במספר החיילים והקצינים שמסרבים לשרת כדי להשפיע משמעותית על הכשירות, אולם לדבריהם הסרבנות צפויה להעמיק אם יועברו חוקים נוספים. הם גם מציעים במסמך להגביר את הלוחמה הפסיכולוגית שתגביר את הקיטוב בחברה הישראלית.

