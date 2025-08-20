כיכר השבת
חצי שנה אחרי

זה מה שקרה למחבל שהכריח את עומר שם טוב לנשק אותו בטקס

המחבל המתועב שקיבל נשיקה משורד השבי עומר שם טוב, שהוכרח לבצע זאת, רגעים לפני שחרורו - חוסל אתמול בתקיפה בדיר אל בלח שבמרכז הרצועה. כן יאבדו כל אויבך (מלחמה)

שם טוב בטקס השחרור (צילום: לפי סעיף 27א)

רגעים לפני שנכנס לרכב הצלב האדום, בדרכו לישראל, בחורף השנה, התבקש עומר שם טוב בידי אחד ממחבלי חמאס - לנשק מחבל שעמד לצידו.

הרגעים שבהם עומר המחויך, לקראת צאתו לחופשי, מתקרב למחבל ומנשק אותו קלות תועד ושודר בידי חמאס לכל העולם. המחבלים המתועבים ניסו לצייר מצג ולפיו הם דאגו לחטופים והתחברו אליהם. לחטוף הישראלי לא הייתה כל ברירה.

היום (רביעי) דווח בכאן 11, מפי מקורות המקורבים לחמאס, כי אותו מחבל שקיבל את הנשיקה משם טוב - חוסל בתקיפה של צה"ל במרכז רצועת עזה.

לפי הדיווח, מדובר במחבל ר'סאן סלות. הוא חוסל אתמול בתקיפה של צה"ל בדיר אל-בלח שבמרכז רצועת עזה.

לפני כשלושה חודשים התראיין שם טוב לרשת CNN האמריקנית - וסיפר שהיחס אליו השתנה ברקע בחירת טראמפ לנשיאות. לדבריו, המחבלים בחרו מטראמפ. הוא טען שמחבלי החמאס העדיפו שקמלה האריס תבחר לנשיאות. כשזה לא קרה, כך שם טוב, הבינו המחבלים שלטראמפ חשוב שהחטופים ישובו ולכן החלו להתייחס אליו טוב יותר.

בריאיון גם סיפק עדויות ממה שעבר עליו בשבי. "אני מאמין שכל חייל הוא גיבור, אבל הרגעים הכי מפחידים עבורנו בשבי היו רגעי ההפצצות. לא פחדתי למות מחמאס, פחדתי למות מהעם שלי. המחבלים אמרו לי: עומר, ברגע שנשמע את החיילים מגיעים אנחנו נירה בך".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר