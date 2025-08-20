זה מה שקרה למחבל שהכריח את עומר שם טוב לנשק אותו בטקס

רגעים לפני שנכנס לרכב הצלב האדום, בדרכו לישראל, בחורף השנה, התבקש עומר שם טוב בידי אחד ממחבלי חמאס - לנשק מחבל שעמד לצידו.

הרגעים שבהם עומר המחויך, לקראת צאתו לחופשי, מתקרב למחבל ומנשק אותו קלות תועד ושודר בידי חמאס לכל העולם. המחבלים המתועבים ניסו לצייר מצג ולפיו הם דאגו לחטופים והתחברו אליהם. לחטוף הישראלי לא הייתה כל ברירה.

היום (רביעי) דווח בכאן 11, מפי מקורות המקורבים לחמאס, כי אותו מחבל שקיבל את הנשיקה משם טוב - חוסל בתקיפה של צה"ל במרכז רצועת עזה.

לפי הדיווח, מדובר במחבל ר'סאן סלות. הוא חוסל אתמול בתקיפה של צה"ל בדיר אל-בלח שבמרכז רצועת עזה.

לפני כשלושה חודשים התראיין שם טוב לרשת CNN האמריקנית - וסיפר שהיחס אליו השתנה ברקע בחירת טראמפ לנשיאות. לדבריו, המחבלים בחרו מטראמפ. הוא טען שמחבלי החמאס העדיפו שקמלה האריס תבחר לנשיאות. כשזה לא קרה, כך שם טוב, הבינו המחבלים שלטראמפ חשוב שהחטופים ישובו ולכן החלו להתייחס אליו טוב יותר.

בריאיון גם סיפק עדויות ממה שעבר עליו בשבי. "אני מאמין שכל חייל הוא גיבור, אבל הרגעים הכי מפחידים עבורנו בשבי היו רגעי ההפצצות. לא פחדתי למות מחמאס, פחדתי למות מהעם שלי. המחבלים אמרו לי: עומר, ברגע שנשמע את החיילים מגיעים אנחנו נירה בך".