כיכר השבת
זה מה שאמרה

חנין זועבי שוחררה - שעות אחרי שנעצרה; לא חזרה בה מדבריה

חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי נעצרה לחקירה בחשד להסתה והזדהות עם ארגון טרור, ושוחררה ללא הגבלות לאחר כ-4 שעות. התיק יועבר לבחינת הפרקליטות והערכה היא כי יוגש כתב אישום (משפט)

מעצר החשודה (צילום: דוברות המשטרה)

מעט יותר מארבע שעות אחרי שנעצר לחקירה, שוחררה היום (ראשון) חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי ללא כל הגבלות. לפי הדיווח בכאן חדשות, היא לא חזרה בה מדבריה.

כזכור, זועבי נעצרה הבוקר בחשד לעבירות הסתה והזדהות עם ארגון טרור. המעצר הגיע בעקבות מספר תלונות שהתקבלו בחודשים האחרונים נגדה, ולפיהן היא נשאה דברים במהלך נאום בכנס אנטי-ישראלי שהתקיים בחו"ל.

מדובר בכנס שהתקיים בוינה, בו נשאה זועבי דברים ועסקה בפלסטינים. היא טענה כי מעשיהם של ארגוני הטרור הם התנגדות של העם הפלסטיני, ובין היתר צוטטה אומרת כי כל פלסטיני צריך להתנגד "לכיבוש של ישראל".

המשטרה מסרה מוקדם יותר היום כי עם קבלת הדיווחים, המשטרה החלה באיסוף ממצאים, ולאחר בחינתם עם הגורמים הרלוונטיים, הוחלט כי קיים חשד סביר לביצוע עבירות של הזדהות עם ארגון טרור בפומבי והסתה למעשה טרור.

לאחר קבלת האישורים הנדרשים, שוטרי המחוז הצפוני עוכבו הבוקר את זועבי לצורך חקירה. "המשטרה ממשיכה לחקור את המקרה במטרה לאמת את החשדות ולנקוט בצעדים המתאימים", נמסר מהמשטרה.

כאמור, היא שוחררה כעבור כארבע שעות, ולפי הדיווח בכאן חדשות ההערכה היא שיוגש נגדה כתב אישום. לפי שעה התיק בעניינה יועבר לפרקליטות, שתבחן הגשת אישום.

עורך דינה, חסן ג'בארין טען כי מדובר במעצר בלתי חוקי. הוא אמר לכאן חדשות: "הבנתי מהחוקר שמדובר בדברים שאמרה זועבי בשנה האחרונה ולא אתמול או בימים האחרונים. על עבירה כזו מזמנים לחקירה ולא פושטים על הבית בליווי שישה שוטרים. ספק אם יש צו שיפוטי בעניין".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר