חנין זועבי שוחררה - שעות אחרי שנעצרה; לא חזרה בה מדבריה

מעט יותר מארבע שעות אחרי שנעצר לחקירה, שוחררה היום (ראשון) חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי ללא כל הגבלות. לפי הדיווח בכאן חדשות, היא לא חזרה בה מדבריה.

כזכור, זועבי נעצרה הבוקר בחשד לעבירות הסתה והזדהות עם ארגון טרור. המעצר הגיע בעקבות מספר תלונות שהתקבלו בחודשים האחרונים נגדה, ולפיהן היא נשאה דברים במהלך נאום בכנס אנטי-ישראלי שהתקיים בחו"ל.

מדובר בכנס שהתקיים בוינה, בו נשאה זועבי דברים ועסקה בפלסטינים. היא טענה כי מעשיהם של ארגוני הטרור הם התנגדות של העם הפלסטיני, ובין היתר צוטטה אומרת כי כל פלסטיני צריך להתנגד "לכיבוש של ישראל".

המשטרה מסרה מוקדם יותר היום כי עם קבלת הדיווחים, המשטרה החלה באיסוף ממצאים, ולאחר בחינתם עם הגורמים הרלוונטיים, הוחלט כי קיים חשד סביר לביצוע עבירות של הזדהות עם ארגון טרור בפומבי והסתה למעשה טרור.

לאחר קבלת האישורים הנדרשים, שוטרי המחוז הצפוני עוכבו הבוקר את זועבי לצורך חקירה. "המשטרה ממשיכה לחקור את המקרה במטרה לאמת את החשדות ולנקוט בצעדים המתאימים", נמסר מהמשטרה.

כאמור, היא שוחררה כעבור כארבע שעות, ולפי הדיווח בכאן חדשות ההערכה היא שיוגש נגדה כתב אישום. לפי שעה התיק בעניינה יועבר לפרקליטות, שתבחן הגשת אישום.

עורך דינה, חסן ג'בארין טען כי מדובר במעצר בלתי חוקי. הוא אמר לכאן חדשות: "הבנתי מהחוקר שמדובר בדברים שאמרה זועבי בשנה האחרונה ולא אתמול או בימים האחרונים. על עבירה כזו מזמנים לחקירה ולא פושטים על הבית בליווי שישה שוטרים. ספק אם יש צו שיפוטי בעניין".