הפגיעה בדימונה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

משרד הבריאות פרסם הבוקר (ראשון) עדכון מקיף על מצב הנפגעים שפונו לבתי החולים מאז החל מבצע שאגת הארי. על פי הנתונים, נכון לשעה 07:00 בבוקר פונו לבתי החולים ברחבי הארץ 6,833 נפגעים מתחילת המבצע.

מתוך הנפגעים שפונו, מאושפזים כעת בבתי החולים 138 אנשים במצבים שונים. בין המאושפזים נמנים 2 נפגעים במצב אנוש, 14 במצב קשה, 26 במצב בינוני ו-93 במצב קל. בנוסף, 2 נפגעי חרדה מאושפזים ועוד נפגע אחד נמצא בהערכה רפואית. 108 נפגעים ב-24 שעות האחרונות הנתונים מעידים על המשך הפעילות המבצעית והצורך במוכנות רפואית מתמדת. ב-24 השעות האחרונות בלבד, בין השעה 7:00 אתמול לשעה 7:00 הבוקר, התקבלו בבתי החולים 108 נפגעים נוספים. מתוך הנפגעים שהתקבלו ביממה האחרונה, 2 במצב בינוני, 105 במצב קל ואחד נפגע חרדה. כל הנפגעים קיבלו טיפול רפואי מיידי ומאושפזים בבתי החולים השונים בהתאם למצבם.

זיערת נפילה בחולון ( צילום: אבשלום שושני/פלאש90 )

קריאה לפנות למוקדי קופות החולים

משרד הבריאות הדגיש בהודעתו כי בפניות בנושאי שגרה ובמקרים שאינם מצבי חירום, יש לפנות למוקדי הרפואה הדחופה של קופות החולים. רק במקרים רפואיים מורכבים או מסכני חיים יש לפנות ישירות לחדרי המיון בבתי החולים.

ההנחיה נועדה להפחית את העומס על חדרי המיון ולאפשר להם להתמקד במקרים הדחופים והמורכבים ביותר, תוך שמירה על זמינות מיטבית למצבי חירום. כידוע, מערכת הבריאות פועלת במתכונת מלחמתית ומקיימת הערכות מצב יומיות בתיאום עם פיקוד העורף.

זירת נפילה בנס ציונה ( צילום: Roy Alima/Flash90 )

מוכנות מתמדת למצבי חירום

משרד הבריאות מסר כי בתי החולים ממשיכים לשמור על מוכנות גבוהה לאירועים רבי נפגעים, לצד המשך מתן שירותי שגרה ככל הניתן. המערכת פועלת לשמירה על רציפות הטיפול הרפואי תוך שמירה על בטיחות המטופלים והצוותים הרפואיים.

במקביל, משרד הבריאות מקדם קמפיין להגברת המודעות לשימוש במוקדי הרפואה הדחופה של קופות החולים, המאפשרים טיפול מהיר ונגיש יותר במקרים שאינם דורשים התייחסות בחדר מיון. ההמלצה היא לפנות למוקדים אלה במקרים שאינם דחופים, על מנת לשמור על זמינות חדרי המיון למצבים מורכבים ומסכני חיים.

עם ישראל ממשיך להתפלל לרפואה שלמה לכל הפצועים ולשלום כלל לוחמי צה"ל ואזרחי ישראל.