מערכת מזג האוויר בישראל נכנסת ליום של חום כבד וחריג לעונה, כאשר הטמפרטורות צפויות להיות חמות מהרגיל עד שרביות ברוב האזורים.
מדובר בהתחממות משמעותית, במיוחד בהרי המרכז ובפנים הארץ, שם צפוי הכספית לטפס בשיעור של 5 עד 7 מעלות מעל הממוצע העונתי לתקופה זו.
לדוגמה, ירושלים תגיע לשיא יומי של 27 מעלות ואילו עפולה ולוד יטפסו ל-32 מעלות.
אובך ורוחות מסוכנות
התחממות זו מלווה בשתי תופעות מדאיגות נוספות:
חשש לאובך: קיים חשש להתפתחות אובך בחלקים נרחבים של הארץ. האובך נוצר כתוצאה ממערכת לחץ נמוך שמעלה אבק מאזורים מדבריים. תופעה זו עלולה להקשות על הסובלים ממחלות נשימה.
רוחות מזרחיות ערות: רוחות מזרחיות חזקות ינשבו בהרי הצפון ויתגברו במהלך הלילה. רוחות אלו, המכונות לעיתים "רוחות שרב", מביאות אוויר יבש במיוחד, מה שמגביר באופן דרמטי את החשש לשריפות בשטחים פתוחים וגורם ליובש קיצוני בעור ובדרכי הנשימה.
מידות החום החזויות
ירושלים, 17-27
תל אביב, 20-29
חיפה, 21-30
באר שבע, 19-31
אילת, 21-33
טבריה, 19-30
צפת, 17-25
עפולה, 19-31
בית שאן, 19-32
