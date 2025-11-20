עומס חום קיצוני ( צילום: אתר שאטרסטוק )

מערכת מזג האוויר בישראל נכנסת ליום של חום כבד וחריג לעונה, כאשר הטמפרטורות צפויות להיות חמות מהרגיל עד שרביות ברוב האזורים.