כוחות מג"ב והמנהל האזרחי הגיעו בלילה עם כלים כבדים והרסו בתי מגורים ודיר כבשים; המתיישבים מותחים ביקורת חריפה על המהלך בעיצומה של המלחמה.

כוחות גדולים של מג"ב והמנהל האזרחי פשטו הלילה סמוך לשעה 1:00 על גבעת בית ענות בהר חברון, סמוך לצומת העוקפים, וביצעו הרס של מבנים במקום.

לפי הדיווחים, הכוחות הגיעו למקום מלווים בכלים כבדים וביצעו הרס של בתי מגורים בגבעה באמצעות דחפורים. במהלך הפעילות נהרס גם דיר כבשים ששימש את תושבי המקום, והעדר הוצא מהמכלאה יחד עם הטלאים באמצע הלילה. ציוד נוסף במקום ניזוק במהלך הפעולה.

ההריסה מצטרפת לשורה של פעולות אכיפה נוספות שבוצעו השבוע בהתיישבות ביהודה ושומרון. בין היתר נהרס השבוע גם בית הכנסת שנבנה לזכרו של נחמן מורדוף הי"ד בגבעת אור נחמן שבבנימין.

בגבעת בית ענות מתחו ביקורת חריפה על המהלך. לדבריהם, "בימים גורליים שבהם התרחשו שני פיגועים בשומרון ובמרכז, בחר אלוף הפיקוד לשלוח עשרות לוחמים כדי לבצע הרס נוסף בהתיישבות".

עוד טענו כי בזמן שמדינת ישראל וצה"ל עסוקים בלחימה מול איראן וחיזבאללה, ההחלטה להפנות כוחות להריסות בהתיישבות פוגעת במאמץ הביטחוני.

לדברי תושבי הגבעה, המקום ממוקם בנקודה אסטרטגית ומסייע להגנה על ציר 60 ולמניעת פעילות טרור ופשיעה באזור. "ממערכת הביטחון נדרש לתמוך בפעילות ההתיישבות ולא לפעול נגדה, במיוחד בתקופה שבה המדינה זקוקה לאחדות שורות", אמרו.