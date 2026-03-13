כיכר השבת
חזית נוספת

בזמן מלחמה: כוחות הביטחון הרסו מבנים בגבעת בית ענות בהר חברון

כוחות מג"ב והמנהל האזרחי הגיעו בלילה עם כלים כבדים והרסו בתי מגורים ודיר כבשים; המתיישבים מותחים ביקורת חריפה על המהלך בעיצומה של המלחמה (חדשות)

1תגובות
(צילום: באדיבות המצלם)

כוחות מג"ב והמנהל האזרחי הגיעו בלילה עם כלים כבדים והרסו בתי מגורים ודיר כבשים; המתיישבים מותחים ביקורת חריפה על המהלך בעיצומה של המלחמה.

כוחות גדולים של מג"ב והמנהל האזרחי פשטו הלילה סמוך לשעה 1:00 על גבעת בית ענות בהר חברון, סמוך לצומת העוקפים, וביצעו הרס של מבנים במקום.

לפי הדיווחים, הכוחות הגיעו למקום מלווים בכלים כבדים וביצעו הרס של בתי מגורים בגבעה באמצעות דחפורים. במהלך הפעילות נהרס גם דיר כבשים ששימש את תושבי המקום, והעדר הוצא מהמכלאה יחד עם הטלאים באמצע הלילה. ציוד נוסף במקום ניזוק במהלך הפעולה.

ההריסה מצטרפת לשורה של פעולות אכיפה נוספות שבוצעו השבוע בהתיישבות ביהודה ושומרון. בין היתר נהרס השבוע גם בית הכנסת שנבנה לזכרו של נחמן מורדוף הי"ד בגבעת אור נחמן שבבנימין.

בגבעת בית ענות מתחו ביקורת חריפה על המהלך. לדבריהם, "בימים גורליים שבהם התרחשו שני פיגועים בשומרון ובמרכז, בחר אלוף הפיקוד לשלוח עשרות לוחמים כדי לבצע הרס נוסף בהתיישבות".

עוד טענו כי בזמן שמדינת ישראל וצה"ל עסוקים בלחימה מול איראן וחיזבאללה, ההחלטה להפנות כוחות להריסות בהתיישבות פוגעת במאמץ הביטחוני.

לדברי תושבי הגבעה, המקום ממוקם בנקודה אסטרטגית ומסייע להגנה על ציר 60 ולמניעת פעילות טרור ופשיעה באזור. "ממערכת הביטחון נדרש לתמוך בפעילות ההתיישבות ולא לפעול נגדה, במיוחד בתקופה שבה המדינה זקוקה לאחדות שורות", אמרו.

| צילום: צילום: באדיבות המצלם
(צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
איזו מדינה חולה. שמאלנים עם מנגנון של השמדה עצמית. רק אשפוז כפוי יעזור להם. ואולי גם לא.
חיים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר