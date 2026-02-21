כיכר השבת
"גרירת רגליים של שנים"

בשבת קודש: מצוק בחוף הרצליה קרס; "אנחנו רגע לפני סגירת חופי הים בעיר"

חלק מצוק בחוף סינדא עלי שבהרצליה קרס במהלך שבת קודש, אך בחסדי שמיים לא היו נפגעים והסקרנים הורחקו מהמקום | ראש העיר תקף: "אנחנו רגע לפני סגירת חופי הים בהרצליה" (חדשות בארץ)

המצוק שקרס (צילומסך: רט"ג)

בשעות הבוקר של שבת קודש, אירעה התמוטטות של חלק ממצוק הכורכר בחוף סידנא עלי שבעיר הרצליה.

ברשות הטבע דיווחו כי האירוע קרב בשעות הבוקר המוקדמות, אך טרם ברור מתי הוא הוא התחיל, בשעות הבוקר המוקדמות הגיעו למקום, פקחי חופים, גידרו את המקום והרחיקו סקרנים שהתגודדו במקום.

ברשות הטבע והגנים חוזרים ומדגישים כי "מדובר באזור הסגור לציבור באופן קבוע, ואין זו סגירה זמנית, וזאת בשל סכנת התמוטטות ממשית. הציבור מתבקש להישמע להנחיות ולהימנע מהגעה למקום".

ראש העיר הרצליה יריב פישר אמר: "אנחנו רגע לפני סגירת חופי הים בהרצליה. קריסת המצוק היא לא אירוע נקודתי. היא תוצאה של גרירת רגליים של שנים ואי תקצוב של תוכנית ההגנה הארצית על מצוקי החוף. לא ניקח סיכון של חיי אדם - בלי מהלכים מיידיים של המדינה ואם לא יימצא פתרון ניאלץ לשקול סגירת מקטעי חוף".

עוד אמר ראש העיר: "אני קורא לשרה להגנת הסביבה ולמשרד ההפנים להגיע להסכמות ופתרונות. האחריות היא לאומית - גם הפתרון חייב להיות לאומי. לא נחכה לאסון".

