בשורות קשות

הותר לפרסום: זה הנרצח הבוקר מהירי של חיזבאללה לעבר יישובי קו הגבול

עופר מוסקוביץ (פושקו) הי"ד, הוא הנרצח הבוקר. פושקו, היה חבר משגב עם, דובר וחקלאי והוא כאמור נרצח מפגיעה ישירה של טיל נ"ט של חיזבאללה (דיין האמת)

עופר מוסקוביץ הי"ד (צילום: משגב עם)

טרגדיה קשה הבוקר (ראשון) בגבול הצפוני של ישראל, כאשר אזרח ישראלי נרצח מירי נ"ט של , כעת שמו הותר לפרסום.

עופר מוסקוביץ (פושקו) הי"ד, הוא הנרצח בגבול, פושקו, היה חבר במשגב עם. פושקו, היה דובר, חקלאי, חבר, "סמל ומורשת עבור כולנו", נמסר מהיישוב.

כזכור וכפי שדווח, מחבלי חיזבאללה שיגרו טיל נ"ט לעבר הרכב בו נסע במשגב עם שבגבול לבנון. בזמן הטיפול בזירה הקשה, זוהו שיגורים נוספים מלבנון ואזעקות הופעלו ביישוב.

בנוסף לרכב בו שהה הגבר שנרצח, שני כלי רכב נוספים עלו בלהבות וכחות הכיבוי פעלו לכבות את השריפה ולוודא שאין לכודים נוספים בזירה.

דובר צה"ל מסר: "לפני זמן קצר, זוהה ירי משטח לבנון לעבר יישוב בגבול הצפון. יש נזק ויש נפגעים. האירוע מתוחקר".

