שני גברים כבני 35 נהרגו הלילה ושני בני אדם נוספים נפצעו באורח קשה בתאונת דרכים קטלנית בכביש 6 לדרום, בין מחלף אייל לניצני עוז, סמוך לטייבה - לאחר שרכב שבו נסעו התדרדר לוואדי והתהפך. נסיבות התאונה נחקרות על ידי המשטרה.
הדיווח הראשוני התקבל בשעה 00:41 במוקד 101 של מד״א במרחב ירקון, ולמקום הוזעקו כוחות גדולים של מד״א, כיבוי אש, איחוד הצלה וזק״א. עם הגעת הצוותים לזירה התברר כי ארבעה נוסעים נלכדו בתוך הרכב המרוסק, שנמצא הפוך על גגו בתוך הוואדי.
לוחמי האש מתחנת השרון החלו בפעולות חילוץ מורכבות באמצעות כלים הידראוליים ייעודיים על מנת להגיע ללכודים. בתום החילוץ הועברו הפצועים לידי גורמי הרפואה, אולם שניים מהם חולצו ללא סימני חיים.
חובשי מד״א שחר שצפה, רועי גימפוביץ ויוסף פרידמן סיפרו: "ראינו רכב מרוסק והפוך על הגג, בתוכו נלכדו 4 פצועים כאשר 2 מהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות של כוחות הכיבוי, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם. במקביל, הענקנו טיפול רפואי מציל חיים לגבר ואישה בשנות ה-30 לחייהם ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה".
חובשי מד״א-הצלה שרון, יוסף פרידמן ואיציק פיליפ, תיארו את המראות הקשים בזירה: "הוזנקנו על ידי מוקד הכוננים של מד״א בעקבות דיווח על תאונת דרכים קשה. הגענו למקום האירוע ונתקלנו במראה קשה. ברכב פרטי 4 לכודים מתוכם שני גברים כבני 30 כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה וסובלים מחבלות רב מערכתיות".
"יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד״א, ביצענו בהם בדיקות רפואיות לאחר שחולצו על יד לוחמי האש, אך לצערנו פציעתם הייתה קשה ומותם נקבע במקום. בנוסף הענקנו טיפול רפואי לגבר ואישה כבני 35 כשהם בהכרה וסובלים מחבלות רב מערכתיות, והם פונו בניידות טיפול נמרץ של מד״א להמשך טיפול בביה״ח מאיר כשמצבם מוגדר קשה".
עפר שפירא פראמדיק באיחוד הצלה וזאבי פישמן חובש ביחידת האופנולנסים מסרו: "מדובר בתאונה עצמית שכתוצאה מכך התהפך הרכב לוואדי, הפצועים היו לכודים ברכבם, עקב אופי הפציעות הקשות מהם סבלו נקבע מותם של 2 גברים (כבני 35). בנוסף הענקנו סיוע רפואי ראשוני לגבר ואשה שנפצעו באורח קשה וסבלו מחבלה רב מערכתית. צוותי הכיבוי פעלו בזירה עקב אופי האירוע".
מתנדבי זק״א מרחב שרון פעלו בזירה בטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים הרבים.
שני הפצועים, גבר ואישה כבני 35, פונו לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהם בהכרה ומצבם מוגדר קשה.
