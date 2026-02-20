שני גברים כבני 35 נהרגו הלילה ושני בני אדם נוספים נפצעו באורח קשה בתאונת דרכים קטלנית בכביש 6 לדרום, בין מחלף אייל לניצני עוז, סמוך לטייבה - לאחר שרכב שבו נסעו התדרדר לוואדי והתהפך. נסיבות התאונה נחקרות על ידי המשטרה.

הדיווח הראשוני התקבל בשעה 00:41 במוקד 101 של מד״א במרחב ירקון, ולמקום הוזעקו כוחות גדולים של מד״א, כיבוי אש, איחוד הצלה וזק״א. עם הגעת הצוותים לזירה התברר כי ארבעה נוסעים נלכדו בתוך הרכב המרוסק, שנמצא הפוך על גגו בתוך הוואדי.

לוחמי האש מתחנת השרון החלו בפעולות חילוץ מורכבות באמצעות כלים הידראוליים ייעודיים על מנת להגיע ללכודים. בתום החילוץ הועברו הפצועים לידי גורמי הרפואה, אולם שניים מהם חולצו ללא סימני חיים.

חובשי מד״א שחר שצפה, רועי גימפוביץ ויוסף פרידמן סיפרו: "ראינו רכב מרוסק והפוך על הגג, בתוכו נלכדו 4 פצועים כאשר 2 מהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות של כוחות הכיבוי, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם. במקביל, הענקנו טיפול רפואי מציל חיים לגבר ואישה בשנות ה-30 לחייהם ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה".