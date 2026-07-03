ימים ספורים לאחר שפנתה למשרד המשפטים האמריקני בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הודיעה קרן הינד רג'אב הבלגית כי היא פנתה גם לתובעת הכללית של מדינת ניו יורק, לטישה ג'יימס, בדרישה דומה. הפנייה מגיעה לקראת ביקורו המתוכנן של השר בעיר בשבוע הבא.

הקרן הפרו-פלסטינית, הידועה ברדיפת ישראלים בחו"ל, טוענת כי לרשויות מדינת ניו יורק קיימת סמכות לבחון חשדות לעבירות שבוצעו לכאורה בידי בן גביר. לטענתה, אין לאפשר למדינה לשמש "מקלט בטוח לחשודים בביצוע רצח עם ופשעי מלחמה". הפנייה נסמכת על הדין האמריקני ועל אמנות בינלאומיות.

לטענת הקרן, בן גביר, מאז כניסתו לתפקיד בשנת 2022, הוביל מדיניות של "עינויים שיטתיים, הרג, התעללות ועקירה בכפייה" כלפי פלסטינים, בין היתר באמצעות שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל והמערך לרישוי כלי ירייה. עוד נטען כי הוא נושא באחריות לעבירות של פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, רצח עם והסתה לרצח עם. בישראל דוחים האשמות מסוג זה מכל וכל.

הקרן דורשת מהתובעת הכללית לפתוח בחקירה מדינתית, לשתף פעולה עם הרשויות הפדרליות, ולנקוט כל צעד משפטי אפשרי במהלך שהותו של בן גביר בניו יורק ב-7 וב-8 ביולי. השר צפוי להשתתף בכנס של מפקדי משטרה המתקיים במטה האו"ם.

הפנייה השנייה תוך ימים ספורים

זוהי הפנייה השנייה של קרן הינד רג'אב נגד בן גביר בתוך פחות משבוע. מוקדם יותר השבוע הודיע הארגון כי הגיש תלונה למשרד המשפטים האמריקני, שבה ביקש לפתוח נגדו בחקירה פלילית ואף לעכב אותו בארצות הברית ולמנוע את יציאתו מהמדינה אם יימצא כי קיימת עילה לכך.

קרן הינד רג'אב מנהלת בשנים האחרונות קמפיין משפטי בינלאומי נגד חיילי צה"ל, קצינים ובכירים ישראלים המבקרים במדינות שונות. הקרן מגישה תלונות לרשויות מקומיות ודורשת לפתוח בחקירות או לבצע מעצרים מכוח עקרון הסמכות האוניברסלית.

מי עומד מאחורי הקרן?

בפנייה אין כל איזכור לדיאב אבו ג'הג'ה, הלבנוני יליד נפת בינת ג'בייל בן ה-54, שייסד את תנועת "ה-30 במרץ" וארגון הבת שלה "קרן הינד רג'אב". הוא זכה לאזרחות בלגית עקב נישואיו לבלגית שממנה בינתיים התגרש.

אבו ג'הג'ה הוא בעצמו מוסלמי שיעי ומקורב לחיזבאללה, הארגון שקטל יותר אמריקאים מכל ארגון פרוקסי אחר של איראן. לא לחינם מופיע שמו ברשימה של אנשים המנועים לא רק מכניסה לארצות הברית, אלא אף מעלייה לטיסות שעוברות בשמי ארצות הברית.