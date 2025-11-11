המשטרה חוקרת חשד שלפיו יו"ר ההסתדרות, ארנון בר־דוד, היה מעורב בקידום מינויה של רעייתו, הילה קניסטר, לתפקיד יועצת לעניינים מסחריים בלשכת עורכי הדין – בשכר חודשי של כ־20 אלף שקלים וללא מכרז.

החקירה נפתחה בעקבות מידע שהתקבל על נסיבות המינוי ועל אפשרות של יחסי תן־וקח בין ההסתדרות לבין לשכת עורכי הדין. לפי פרסום בחדשות 12, המינוי ניתן על רקע סכסוך בין שני הגופים סביב זהות נציגי הלשכה בוועדה לבחירת שופטים.

במהלך מגעים בין בר־דוד לראש הלשכה עמית בכר, התקיימו פגישות שנועדו להסדיר את המחלוקות, ובמשטרה בודקים אם במהלכן סוכם על העסקת קניסטר בלשכה – תוך מתן פטור ממכרז בנימוק של "אמון אישי".

לדברי גורמים בלשכה, חלק מחברי ההנהלה לא ידעו על המינוי בזמן אמת, וההתקשרות הוצגה רק לאחר שנכנסה לתוקף. כעת בודקים החוקרים את הליכי האישור, את התיעוד הפנימי ואת מעורבותם של הגורמים המשפטיים בלשכה.

בשלב זה, בני הזוג בר־דוד נעצרו ונחקרו באזהרה. המעצר הוארך לצורך המשך איסוף מסמכים, גביית עדויות ובדיקת פרוטוקולים. במשטרה מדגישים כי מדובר בשלב מוקדם של החקירה, וכי טרם התקבלה החלטה על כיווני העמדה לדין.

בלשכת עורכי הדין מסרו כי "קניסטר סיפקה שירותי ייעוץ מקצועיים בתחום התמחותה, וההתקשרות נעשתה כחוק ובליווי ועדת המכרזים".

מטעם בני הזוג בר־דוד נמסר: "לא התקיים כל מהלך בלתי תקין ואין קשר בין ההעסקה לבין המחלוקות בין ההסתדרות ללשכה. מדובר בהתקשרות מקצועית תקינה לחלוטין".

החקירה נמשכת, והמשטרה בוחנת את היקף השפעתם של בעלי התפקידים ואת שאלת השימוש לרעה בסמכות ציבורית — אם אכן התקיים כזה.