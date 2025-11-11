כיכר השבת
איך זה ייגמר?

חשד לקומבינה: יו"ר ההסתדרות נחקר על מינוי רעייתו בלשכת עורכי הדין

המשטרה בודקת האם ארנון בר־דוד פעל לקידום העסקתה של אשתו, הילה קניסטר, בתפקיד יועצת בלשכה בשכר של 20 אלף שקל בחודש – ללא מכרז | בני הזוג נעצרו לחקירה ומכחישים כל קשר פלילי (בארץ, חוק ומשפט)

ארנון בר-דוד ( צילום: אבשלום ששוני/פלאש90)

המשטרה חוקרת חשד שלפיו יו"ר ההסתדרות, ארנון בר־דוד, היה מעורב בקידום מינויה של רעייתו, הילה קניסטר, לתפקיד יועצת לעניינים מסחריים בלשכת עורכי הדין – בשכר חודשי של כ־20 אלף שקלים וללא מכרז.

החקירה נפתחה בעקבות מידע שהתקבל על נסיבות המינוי ועל אפשרות של יחסי תן־וקח בין ההסתדרות לבין לשכת עורכי הדין. לפי פרסום בחדשות 12, המינוי ניתן על רקע סכסוך בין שני הגופים סביב זהות נציגי הלשכה בוועדה לבחירת שופטים.

במהלך מגעים בין בר־דוד לראש הלשכה עמית בכר, התקיימו פגישות שנועדו להסדיר את המחלוקות, ובמשטרה בודקים אם במהלכן סוכם על העסקת קניסטר בלשכה – תוך מתן פטור ממכרז בנימוק של "אמון אישי".

לדברי גורמים בלשכה, חלק מחברי ההנהלה לא ידעו על המינוי בזמן אמת, וההתקשרות הוצגה רק לאחר שנכנסה לתוקף. כעת בודקים החוקרים את הליכי האישור, את התיעוד הפנימי ואת מעורבותם של הגורמים המשפטיים בלשכה.

בשלב זה, בני הזוג בר־דוד נעצרו ונחקרו באזהרה. המעצר הוארך לצורך המשך איסוף מסמכים, גביית עדויות ובדיקת פרוטוקולים. במשטרה מדגישים כי מדובר בשלב מוקדם של החקירה, וכי טרם התקבלה החלטה על כיווני העמדה לדין.

בלשכת עורכי הדין מסרו כי "קניסטר סיפקה שירותי ייעוץ מקצועיים בתחום התמחותה, וההתקשרות נעשתה כחוק ובליווי ועדת המכרזים".

מטעם בני הזוג בר־דוד נמסר: "לא התקיים כל מהלך בלתי תקין ואין קשר בין ההעסקה לבין המחלוקות בין ההסתדרות ללשכה. מדובר בהתקשרות מקצועית תקינה לחלוטין".

החקירה נמשכת, והמשטרה בוחנת את היקף השפעתם של בעלי התפקידים ואת שאלת השימוש לרעה בסמכות ציבורית — אם אכן התקיים כזה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר