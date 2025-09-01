ענת אנגרסט, אמו של החטוף מתן אנגרסט, קראה לא לסכן חיילים על מנת לחלץ את בנה. את הדברים אמרה בשיחה עם N12 שפורסמה היום (שני), ברקע התכנסות הקבינט הלילה וחילוצם של שני החטופים החללים בסוף השבוע.

"מתן לא יחיה עם זה בשלום וגם אנחנו לא", היא אמרה. "אף אחד לא צריך למות כדי להציל אותו". לדבריה, "צריך להגיע לעסקה ולהשיב הביתה את החטופים, וגם את החיילים והמילואימניקים שקורסים תחת העומס. כרגע שולחים חיילים לסכן את עצמם ואת החטופים".

בין היתר גם הוסיפה כי החל מיום רביעי ייערכו אירועי מחאה מול מעון ראש הממשלה בירושלים. היא זעקה: "לא יכול להיות שהשרים ימשיכו בשגרה שלהם, בחתונות ובמסעדות בזמן שהילדים שלנו נגמרים מתחת לאדמה. אנחנו קוראים לסיום המלחמה תמורת השבת החטוף האחרון.

"ממשלת ישראל צריכה להניח עסקה כוללת. החלטנו להתקרב לביתו של ראש הממשלה, יהיו שיבושים. אם אני לא ישנה כמעט שנתיים לא יכול להיות שמי שאחראי על החיים של הבן שלי יישן בשקט".

כזכור, הלילה התכנס הקבינט המדיני ביטחוני. במהלך הדיון, שנמשך כשש שעות, עד השעה 1:30 לפנות בוקר, הציג צה"ל לחברי הקבינט את התוכניות שלו לכניסה לעיר. כמו כן הוצגו המטרות ולוחות הזמנים שנתניהו דרש לקצר.