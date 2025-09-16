"ראיתי את חברי מת לנגד עיני": נועה ארגמני מתייחסת למבצע בעזה

שורדת השבי נועה ארגמני, שחולצה מהשבי בעזה ב"מבצע ארנון" לפני יותר משנה, התייחסה הערב (שלישי) בפומבי למבצע הקרקעי העצים שהחל ברצועת עזה - אחרי המבוא הסתום במשא ומתן לשחרור החטופים, והביעה את חששה מחייו של החטוף אבינתן אור.

"אני לא יכולה לנשום כשאני צופה בלחימה בתוך העיר עזה", היא כתבה, באנגלית, בציוץ ברשת X. "כבת ערובה לשעבר, אני יודעת בדיוק איך מרגישים הרגעים האלה. הפיצוצים הרועמים, היריות, החומות רועדות, חוסר האונים והייאוש שמשתלטים עליי. הרגשות חוזרים בבת אחת, וזה בלתי נסבל".

היא הוסיפה: "כרגע אני חוששת מאוד לחייו של אבינתן. אני חוששת לחייהם של כל החטופים. ראיתי את חברי מת לנגד עיניי בשבי, ואני לא יכולה לקבל את זה שזה יקרה למישהו אחר נוסף, לעולם".

לדבריה, "אסור לנו לתת לזה להימשך. עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי להחזיר את כולם הביתה, כדי לראות את בני הערובה, כולל אבינתן, חוזרים בשלום".

היא חתמה: "אני מתפללת שהמבצע הזה יסתיים במהרה, ושכל חייל וכל חטוף יחזרו הביתה בשלום. אנחנו צריכים אותם בחזרה כדי שירפאו; אנחנו צריכים שזה ייגמר כדי להתאושש".

דובר צה"ל מסר היום הצהרה מיוחדת בעקבות כניסת צה"ל לעיר עזה ותחילת התמרון הקרקעי. הוא אמר כי "הלילה, בהתאם להנחית הדרג המדיני, פתחנו בשלב הבא של מרכבות גדעון ב'. מטרת המבצע היא השבת החטופים והכרעת חמאס בעיר עזה. אנחנו פועלים לפי תוכנית סדורה שאושרה על-ידי הדרג המדיני. במרחב פועלות אוגדות 162 ,98 ובקרוב תצטרף אוגדה 36".

הוא הוסיף: "הכוחות אוחזים כעת בחלקים נרחבים במרחב העיר עזה. פעולות שנעשו יצרו את התנאים להעמקה לפעילות בעיר. חיל האוויר תקפו בשבועות האחרונים מבנים רבים, מבני טרור המשמשים את מחבלי חמאס לפגיעה בכוחות עזה. חמאס הקים מגן אנושי גדול בהיסטוריה. הוא מונע מהאזרחים להתפנות תוך הפעלת אלימות קשה. צה״ל מאפשר לאוכלוסייה להתפנות, עד כה אנו מעריכים שאלפים התפנו. בוצעה התאמה של הסיוע ההמוניטרי בהתאם למצב החדש".

תא"ל אפי דפרין אמר כי החזרת החטופים עומדת במרכז פעילותם ומחויבת להם באופן עקרוני ומיידי: "שמירה על החטופים כנגד עניינו כל הזמן, לא כסיסמא, כציווי". הוא הבהיר כי הפיקוד פועל בשיתוף פעולה צמוד עם המפקדת ומפעיל "את כל האמצעים" תוך הקשבה לחששות המשפחות, והבטיח להן במילים ברורות: "נעשה הכול לשמירה על יקיריכם".

לשאלה האם החטופים משמשים כמגן אנושי ולגבי אורך השלב הנוכחי והחשש ממחסור בחימושים השיב כי מדובר ב"משימה ערכית עליונה" וכי החיילים "שפועלים בעזה זו משימתם להחזיר אותם הביתה, לא ננוח ולא נשקוט עד שיחזירו אותם הביתה".

לגבי לוח הזמנים אמר דפרין שהמבצע יתנהל עד להשגת המטרות: "אנחנו פועלים למימוש מטרות המלחמה, ייקח כמה שייקח. לא מוגבלים בזמן, מעריכים שייקח כמה חודשים להשתלט על מרכזי הכובד של העיר ועוד כמה חודשים לטיהור התשתיות. בהערכות מצב תמידיות, ערוכים ומוכנים. המצב מספק וטוב". דובר צה"ל גם נשאל איך הרמטכ"ל מתחיל בתמרון לו הוא מתנגד לפי הדיווחים, וענה שצה"ל כפוף לדרג המדיני וכי מחובתו לשתף את דעתו עם הממשלה.