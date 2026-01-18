כיכר השבת
"בוקס לפנים"

חשד: שורד השבי הותקף במסיבה פרטית בתל אביב, מסר עדות במשטרה

הם הגיעו למסיבה פרטית בתל אביב וניסו להיכנס, אולם נהדפו מהמקום פעמיים ובפעם השנייה גם הותקפו | לדברי רום ברסבסקי, התוקף אמר בין היתר: "זה שאתה חטוף לא אומר שאתה יכול לדבר איך שאתה רוצה" | שורד השבי מסר עדות, והחשוד בתקיפה נחקר (בארץ)

2תגובות
רום ברסלבסקי ביום חזרתו (צילום: ערן ירדני / לע"מ)

שורד השבי רום ברסבסקי הותקף הלילה (בין שבת לראשון) במסיבה פרטית בשדרות רוטשילד בתל אביב. חשוד במעשה נחקר במשטרה.

האירוע התרחש, לפי הדיווח של לי עייש בערוץ I24NEWS, כאשר שורד השבי ניסה להיכנס למסיבה יחד עם חבר וסורב.

בהמשך ניסה החבר לברר פעם נוספת אם הם יכולים להיכנס. בפעם הזו הניסיון עלה ביוקר והשניים הותקפו.

לפי טענה של ברסלבסקי התוקף ידע כי מדובר בשורד שבי, והלה אף אמר לו כי "זה שאתה חטוף לא אומר שאתה יכול לדבר איך שאתה רוצה".

ברסלבסקי לפי הדיווח תיאר את האירוע: "פתאום יצאו שני בחורים מהמועדון, והתחיל ויכוח. הוא הגיע במטרה לריב והתחיל לצעוק. בהמשך הוא התחיל לתקוף את חבר שלי, ניסיתי להעיף לו את היד והוא נתן לי בוקס לפנים".

כאמור, ברסלבסקי מסר עדות במשטרה והחשוד בתקיפה נחקר.

אמו של רום, תמי, התייחסה לאירוע וכתבה ברשת החברתית כי בטוחה שהמשטרה תטפל בנושא כראוי.

האם כתבה: "אלו ששבו אלינו אמנם נראים כאילו הכל טוב אבל עוברים סערות מבפנים. אף אחד, אפילו לא אני או כל אדם אחר יכולים להבין מה עברו ומה עובר עליהם מלבדם, ואף אחד לא יכול אפילו לדמיין.

"הם בפוסט טראומה קשה וחשוב להיות יותר רגישים במילים, בביקורת ומעשים. לשים לב מה כותבים ברשתות, מה אומרים ברחוב. הם אנשים שעברו דברים שאי אפשר להבין וכרגע עושים מה שביכולתם כדי לחזור להרגיש כמו בני אדם. הלוואי וכולנו נשתקם כבר ונחזור לשגרה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (80%)

לא (20%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
יש אלפי אנשים שעברו טראומות. אם כל אדם טראומתי יוכל להחליט שהוא מתפרץ למסיבות פרטיות, ומתנהג בפראות בשם הטראומה תהיה פה אלימות. לכן עם כל הכבוד לזה שהוא שורד שבי, כחברה אנחנו לא יכולים לאפשר לו פעם אחר פעם להגיד מה שהוא רוצה ולכתוב מה שהוא רוצה. בטח אחרי המגבית המטורפת שהוא עשה לעצמו
חננאל
זה עדיין מאוד טרי, וכן, צריך להיות רגישים מאוד וסבלניים. שלעולם לא נדע מצער כזה של הנפש, לא על אף אחד מישראל. רום ומשפחתו, מאחלת לכולכם להתחזק בגוף ובנפש. עם ישראל מאחוריכם ומתפלל עליכם שתחזרו לשגרה בריאה ומבורכת.
אהבת ישראל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר