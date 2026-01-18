חשד: שורד השבי הותקף במסיבה פרטית בתל אביב, מסר עדות במשטרה

שורד השבי רום ברסבסקי הותקף הלילה (בין שבת לראשון) במסיבה פרטית בשדרות רוטשילד בתל אביב. חשוד במעשה נחקר במשטרה.

האירוע התרחש, לפי הדיווח של לי עייש בערוץ I24NEWS, כאשר שורד השבי ניסה להיכנס למסיבה יחד עם חבר וסורב.

בהמשך ניסה החבר לברר פעם נוספת אם הם יכולים להיכנס. בפעם הזו הניסיון עלה ביוקר והשניים הותקפו.

לפי טענה של ברסלבסקי התוקף ידע כי מדובר בשורד שבי, והלה אף אמר לו כי "זה שאתה חטוף לא אומר שאתה יכול לדבר איך שאתה רוצה".

ברסלבסקי לפי הדיווח תיאר את האירוע: "פתאום יצאו שני בחורים מהמועדון, והתחיל ויכוח. הוא הגיע במטרה לריב והתחיל לצעוק. בהמשך הוא התחיל לתקוף את חבר שלי, ניסיתי להעיף לו את היד והוא נתן לי בוקס לפנים".

כאמור, ברסלבסקי מסר עדות במשטרה והחשוד בתקיפה נחקר.

אמו של רום, תמי, התייחסה לאירוע וכתבה ברשת החברתית כי בטוחה שהמשטרה תטפל בנושא כראוי.

האם כתבה: "אלו ששבו אלינו אמנם נראים כאילו הכל טוב אבל עוברים סערות מבפנים. אף אחד, אפילו לא אני או כל אדם אחר יכולים להבין מה עברו ומה עובר עליהם מלבדם, ואף אחד לא יכול אפילו לדמיין.

"הם בפוסט טראומה קשה וחשוב להיות יותר רגישים במילים, בביקורת ומעשים. לשים לב מה כותבים ברשתות, מה אומרים ברחוב. הם אנשים שעברו דברים שאי אפשר להבין וכרגע עושים מה שביכולתם כדי לחזור להרגיש כמו בני אדם. הלוואי וכולנו נשתקם כבר ונחזור לשגרה".