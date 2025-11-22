כיכר השבת
בפגישה בבית הלבן

האור במנהרה: המסר המרגש של שורד השבי לטראמפ מהימים שלפני השחרור 

כלפון הגיש לנשיא טראמפ מכתב אישי שכתב במהלך השבי, ובו תיאר את התקווה שנאחזה במנהיגות האמריקנית מול חוסר האונים. המכתב חושף: "הדברים שראיתי לא יאפשרו לי להרגיש אי פעם בטוח במדינתי" (בארץ)

טראמפ עם שורדי השבי (צילום: הבית הלבן Official White House Photo by Joyce N. Boghosian)

רגע דרמטי ומרגש נרשם בבית הלבן, עם סיום מפגש שורדי השבי עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ: שגב כלפון, אחד המשוחררים, ניגש אל הנשיא והגיש לו מכתב אישי שכתב במהלך ימי השבי הארוכים בידי .

המכתב, שפרטיו נחשפו על ידי כתב חדשות 12 ירון אברהם, חושף את התקווה העזה שנאחזה דווקא במנהיגות האמריקנית.

"אתה היית האור עבורי" - במכתבו, תיאר כלפון את תחושותיו הקשות כשהיה נתון בשבי:"ברגעים הקשים ביותר, כשהתקווה כבר הלכה ונגמרה, המחשבה על אמריקה הגדולה ועל המנהיגות שלך עזרה לי להאמין שיום אחד, אני אוכל לצאת משבי חמאס".

כלפון אף הגדיל והעניק ל מעמד מיוחד בחוויית ההישרדות שלו:

"אתה, אדוני הנשיא, היית האור עבורי ברגעים האפלים ביותר במנהרות החשוכות", כתב כלפון.

ההקרבה הפטריוטית מול הטראומה

המכתב סיפק הצצה גם לתחושות הקשות של כלפון כישראלי שנלחם על חייו מול המציאות שחווה במנהרות. הוא תיאר את ההשלמה עם גורלו כמקריב למען המדינה, ואת הנזק הבלתי הפיך שנגרם לנפשו:

"כישראלי פטריוט, כבר השלמתי עם האפשרות שאני אקריב את עצמי עבור מדינתי".

אך לצד הפטריוטיות, המציאות שלאחר השחרור קשה:

"גם עכשיו, אחרי שכבר שוחררתי, הדברים שראיתי ושנעשו איתי לנצח ולא יאפשרו לי להרגיש אי פעם בטוח במדינתי".

מסביבתו של שגב נמסר כי במכתב שנמסר לנשיא האמריקני נכתבו גם פרטים אישיים ומאוד ריגשיים שלא פורסמו מטעמים מובנים

