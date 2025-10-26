"נשכבנו על הרצפה": איתן מור משחזר את רגע האימה מול המצלמות

איתן מור משחזר

שורד השבי איתן מור, שנחטף לרצועת עזה בבוקר שמחת תורה תשפ"ד ושוחרר לפני כשבועיים בערב הושענא רבה, גולל לראשונה מול המצלמה - חלק ממה שעבר עליו באותו יום נורא שבו נחטף.

זה קרה ביום שישי האחרון, במהלך מפגש שקיים עם אליהו ואבישג ליבמן, הוריו של אליקים ליבמן הי"ד שנרצח באותו יום. במהלך השיחה גולל איתן מור את סיפור הקרב של השבעה באוקטובר. ומה היה בחורשה? הוא נשאל. והשיב: "התחילו ממש להגיע הרבה אנשים לכיוונינו, והתחילו לרסס ממש קרוב אלינו. פשוט נשכבנו על הרצפה. ואני שומע את האנשים מפוחדים, ובנות בוכות. ואנחנו אומרים זה תבור (כלי נשק) זה גולני מצילים אותנו ואין לנו מושג מה קורה". מור שהיה חטוף שנתיים בשבי החמאס מספר כי באזור החטיפה היה אזור דו מפלסי: "היה כמו בקעה כזאת שם בחורשה, ומלא אנשים נשכבו שם. עינב צנגאוקר: "מנסים להלך עליי אימים, אני הולכת לתבוע אתכם אחד אחד" יאיר טוקר | 14:44 "אז אמרתי, אני אתקשר לאבא. ואז נזכרתי שהיום חג ואבא בלי הטלפון. התקשרתי לאלי (דוד המשפחה). אני עושה לו וידאו כזה ואני אומר לו ״תתקשר לצה״ל מה הולך פה?!״ "אמרתי לו חבר שלי לא עונה, ואז קבלתי הודעה מאליקים. ״אני באוהל עם הפצועים״. ואז פשוט הלכתי לבקעה ימינה, ובאתי כזה אמרתי לרום (רום ברסלבסקי, שגם נחטף) אני הולך לאליקים אני חייב לראות מה איתו". מור כאמור נחטף לעזה, יחד עם רום ברסלבסקי. אליקים ליבמן הי"ד הצליח לחלץ מספר רב של אנשים מהמסיבה. כשחזר לאזור האמבולנס, כדי לסייע, הגיעו מחבלים שרצחו את כל מי שהיה באזור.

( צילום: דובר צה"ל )

ביום חמישי האחרון חשף צה"ל לראשונה תמונה חריגה מרגעי החטיפה של איתן מור לרצועת עזה,. זאת במקביל להודעה על חיסול המחבל. בתמונה נראה מור יושב בתוך רכב, ומסמן "לייק" למצלמה. מקדימה יושב ⁠המחבל ערפאת דיב, שככל הנראה מצלם "סלפי" את התמונה, ומור מבצע את התנועה כנראה לבקשתו.

צה"ל ושב"כ חשפו כי דיב גם היה אחראי להחזקתו בשבי של מור, וכי הוא חוסל בתאריך 30 במאי 2025. מור, כזכור, הושב ארצה בערב הושענה רבא. איתן מור עצמו שיתף את התמונה ב'סטורי' שלו באינסטגרם, וכתב בהומור: "בדרך לדרום עם השותף".

משפחתו של מור הגיבה לפרסום על חיסול המחבל: "כֵּן יֹאבְדוּ כָל אוֹיְבֶיךָ ה'. שמענו ברגשות שמחים כי המחבלים שחטפו את איתן מור ואבינתן אור היקרים שלנו, חוסלו על ידי צה"ל והשב"כ.

"אנחנו רוצים להודות לחיילי צהל ולשבכ הגיבורים על החיסולים הללו. המחבלים השפלים והארורים שעדיין לא חוסלו צריכים לדעת שגם יומם יגיע, מי שבחר בדרך של טרור יקבל את אש הגיהנום, מי שרצח חטף ואנס יקבל את נחת זרועו של צה"ל".

הם הוסיפו: "המחבלים הללו שחוסלו, כבר לא יחטפו, כבר לא ירצחו, כבר לא יוכלו להשתחרר בעיסקה הבאה כדי לחזור לרצוח לאנוס לשרוף ולחטוף ילדים וילדות. היו ימים בהיסטוריה היהודית שאחרי אסונות הגשנו את הלחי השניה, הימים הללו נגמרו. השבעה באוקטובר העיר את כולנו ואנחנו דורשים מהממשלה להמשיך בתקיפת אלו שחטפו רצחו ואנסו. לא להניח לאף אחד לחמוק מהעונש שמגיע לו - מוות".

לצד המחבל דיב, חשפו צה"ל ושב"כ כי חוסלו גם המחבלים שחטפו את נועה ארגמני ואבינתן אור, לצד מחבלים נוספים שפשטו לישראל בבוקר שמחת תורה במתקפת הפתע.