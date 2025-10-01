אלי-ה כהן, שחזר הביתה לאחר 505 ימים בשבי ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה, סיפר בריאיון לכאן רשת ב' על החשבון הנפש המתמשך שחווה במנהרות, על האמונה שהייתה עבורו קרש הצלה ועל המסר לחטופים שנותרו בשבי. "מהרגע שיצאתי ידעתי שזה היום שאני הכי מפחד ממנו, כי חייתי את הצום הזה כל כך הרבה זמן", אמר.

כהן השווה את חוויית השבי ליום כיפור מתמשך: "כל יום היה צום, בלי חשמל, בלי אוכל. הפסקת הצום הייתה פיתה ולא ארוחה משפחתית. אבל העיקר היה החשבון הנפש. כשאין לך כלום – אתה מוצא את אלוקים. הדבר היחיד שהיה לי להציע זה תפילה".

לדבריו, הוא נשען על האמונה והבטיח לעצמו שאם יצא – "כל בוקר אגיד מזמור לתודה".

כהן שיתף ברגע מיוחד מהשבי: "ביקשתי מאלוקים שיראה לי שהוא שם, ואז פתאום הרדיו עבר לעברית ושמעתי נאום של אם חטוף ושל בני גנץ. בשבילי זה היה סימן שהוא שלח לי".

על חוויותיו מאז השחרור אמר: "אומנם אני אוכל ומתקלח, אבל אני קם בבוקר וחי את מה שקורה שם. אני יודע איך האחים שלי עדיין ישנים ואיך מעירים אותם. יצאנו החוצה, אבל אנחנו חיים את זה יום יום".

כהן פנה ישירות לחטופים שנותרו: "אל תאבדו תקווה. כל מדינת ישראל מאחוריכם ומתפללת לשלומכם. אני אעשה הכול כדי שלא ישכחו אתכם".

בסיום ביקש כהן מתפילת יום הכיפורים "בריאות ושקט נפשי לכולם, שכולם יחזרו הביתה – החטופים והחיילים". לדבריו, משאלת ליבו הפשוטה היא "שתהיה לנו שנה משעממת, שבה כל אחד יחזור לדברים שהוא אוהב".

הוא הוסיף כי פרסם ספר חדש בשם "מופע הדת", שבו תיעד את חוויותיו בשבי: "זה חשוב כדי שאנשים יבינו מה החטופים חווים ברגע זה".