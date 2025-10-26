( צילום: אלון גלבוע, אוריאל אבן ספיר )

שורדי השבי אביתר דוד, גיא גלבוע דלאל ואיתן מור שוחררו היום (ראשון) מבית החולים בלינסון, שבו שהו מאז שוחררו מעזה. זאת לאחר שהשלימו את הבדיקות הנדרשות. כך נמסר מבית החולים.

מחוץ לביתו של אביתר דוד בכפר סבא, שזכור לכולם מהסרטון הנורא שלו במנהרות החמאס, שבו כרה בפקודת שוביו קבר לעצמו - המתינו המונים, עם דגלי ישראל, מריעים. כשהתקרב דוד בתוך הרכב הוא אמר: "אני אוהב אתכם מאוד, גם ברגעים הכי קשים אנחנו מאוחדים ותמיד נשאר מאוחדים. יש פה מדינה אחת". כשנשאל מה הדבר הראשון שאותו ירצה לעשות, השיב: "לאכול את האוכל של אימא".

( צילום: אלון גלבוע, אוריאל אבן ספיר )

( צילום: אלון גלבוע, אוריאל אבן ספיר )

( צילום: אלון גלבוע, אוריאל אבן ספיר )

במקביל, בקרית ארבע חברון נערכו להגעתו של איתן מור לביתו. המועצה האזורית גוש עציון עדכנה כי תקיים קבלת פנים בכניסה לשמורת עוז וגאו"ן ולאחר מכן השיירה תמשיך לקרית ארבע-חברון.

גם שורד השבי שגה כלפון חזר היום לדימונה. המונים המתינו לו מחוץ לרכב ליד בית החולים והוא הודה לקהל. גם תקיעת שופר נשמעה במקום. גם שורד השבי גיא גלבוע דלאל הגיע לביתו באלפי מנשה והודה לקהל הרב שהמתין לו בכניסה ליישוב.

איתן מור בדרכו לקרית ארבע ( צילום: ללא קרדיט )

שגב כלפון ברגעי השחרור ( צילום: פאולינה פטימר )

מוקדם יותר היום קיימו הוריהם של אביתר דוד, איתן מור וגיא גלבוע דלאל הצהרה מבית החולים בלינסון, ובו הודו לעם ישראל על התפילות והתמיכה בהם. אביו של גיא כלבוע אמר כי עבורם מה שקורה כעת זה כמו "לידה מחדש".