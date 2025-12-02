הריסת בית המחבל בחטיבת מנשה ( צילום: דו"צ )

כוחות צה״ל מחטיבות מנשה ושומרון פעלו בלילה האחרון (שלישי) וכן בשעות הבוקר המוקדמות להריסת בתיהם של שני מחבלים שלקחו חלק בשני פיגועים שונים, זאת כחלק ממבצע ״חמש אבנים״.

לוחמי סיירת גבעתי הפועלים בחטיבת שומרון, בשיתוף עם לוחמי יהל״ם ומג״ב איו״ש, הרסו הלילה בשכם את ביתו של המחבל עאבד אל-כרים צנובר, שאחראי להנחת המטענים ותכנון הפיגוע באוטובוסים בבת-ים ובחולון ב-20 בפברואר 2025. מחקירת שב"כ עלה כי המחבל תכנן את הפיגוע במשך יותר מחודש, בעזרת מספר מחבלים נוספים שסייעו לו. בערב הפיגוע, המחבל עלה על מספר אוטובוסים שונים באזור גוש דן, הטמין בהם חמישה מטעני חבלה חריגים ורבי עוצמה, ותכנן לפוצץ אותם בשעות הבוקר.

הריסת בית המחבל בחטיבת שומרון ( צילום: דו"צ )

בסייעתא דשמיא ובזכות ערנות האזרחים וכוחות הביטחון, אחד המטענים התגלה על ידי נוסעת שהתריעה לנהג. יתר המטענים התפוצצו. הפיגוע הסתיים כזכור ללא נפגעים בגוף.

המחבל ברח בחזרה לשכם בסיוע מבריח שתיאם איתו מראש ונעצר לאחר מכן על ידי כוחות צה״ל ושב״כ בחודש יולי 2025.

ההחלטה על הריסת ביתו של המחבל עאבד אל-כרים צנובר התקבלה, מטעמי הרתעה, הקשורים באופיו החריג של הפיגוע, זאת בגיבוי הגורמים המשפטיים. עתירה לבג"ץ שהוגשה כנגד ההחלטה נדחתה ברוב קולות.

הריסת בית המחבל בחטיבת מנשה ( צילום: דו"צ )

מיד עם הריסת בית המחבל בשכם, כוחות ההנדסה של חטיבת מנשה ולוחמי מג״ב איו״ש, פעלו בכפר עקבה, והרסו את ביתו של המחבל אימן גאנם שביצע יחד עם מחבלים נוספים פיגוע ירי בצומת מחולה בו נרצח יהונתן דויטש הי"ד ונפצע אזרח נוסף.

מהדוברות נמסר: "כוחות הביטחון ממשיכים לפעול באופן יזום לסיכול טרור בצפון השומרון במסגרת מבצע "חמש אבנים" ופועלים לסיכול הטרור ביהודה ושומרון".

הריסת בית המחבל בחטיבת שומרון ( צילום: דו"צ )

הריסת בית המחבל בחטיבת מנשה ( צילום: דו"צ )

