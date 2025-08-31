הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר קיים היום (ראשון) הערכת מצב בפיקוד הצפון, ובדבריו איים על בכירי ארגון הטרור חמאס הנמצאים בחו"ל שידיו של צה"ל יגיעו גם אליהם. את הדברים אמר אחרי חיסולו של אבו עוביידה בשבת בזה.

בהערכת המצב השתתפו לצד הרמטכ"ל גם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, ראש אגף המודיעין, אלוף שלומי בינדר, ראש אגף התכנון, אלוף אייל הראל, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, מפקדי האוגדות המרחביות ומפקדים נוספים. כחלק מהערכת המצב, הוצגה תמונת המצב המבצעית והמודיעינית והתכניות המבצעיות להמשך.

"צה"ל פועל באופן התקפי, ביוזמה ובעליונות מבצעית בכלל הזירות ובכל עת. ברצועת עזה, תקפנו אתמול את אחד מבכירי החמאס, אבו עוביידה, לאחר שרוב הנהגת החמאס חוסלה, והיד עוד נטויה. רוב שלטון החמאס שנותר יושב בחו"ל, נגיע גם אליהם. המהלך הזה מצטרף לשורת תקיפות משמעותיות של צה"ל בתימן, בלבנון, בסוריה ובזירות נוספות. אנחנו מפתיעים, יוזמים ומגיעים לכל יעד כדי להבטיח את ביטחון אזרחי ישראל", אמר הרמטכ"ל.

"אנחנו ממשיכים במאמץ ובפעולות להשבתם של כל החטופים, החיים והחללים כאחד. בימים האחרונים, במבצע מיוחד, הושבו גופותיהם של החטופים עידן שתיוי ואילן וייס זכרם לברכה. מאז תחילת מבצע 'מרכבות גדעון' בחודש מרץ השנה, הושבו עשרה חטופים חללים, בנוסף לעידן אלכסנדר. אנחנו נמשיך לפעול בנחישות להשבתם ולא נחסוך כל מאמץ, זו משימתנו הערכית".

הוא הוסיף: "מחר, חלק גדול מהתלמידים במדינת ישראל יפתחו את שנת הלימודים החדשה, וחלק מתושבי הצפון יחזרו ללימודים בפעם הראשונה מתחילת המלחמה. אני רוצה לומר מכאן לתושבי הצפון - התנאי הבסיסי לפתיחת שנת הלימודים הוא ביטחון התושבים. החזרה ללימודים מתאפשרת בזכות פעילות הכוחות וההישגים מאז תחילת המלחמה, פעילות שנמשכת גם ברגעים אלו.

"פיקוד הצפון ממשיך לפגוע ולהשמיד איומים בהתהוותם. זוהי התפיסה, אנחנו לא מחכים. לצד החזרה ללימודים, השבוע יתייצבו חיילי המילואים לקראת המשך העמקת הלחימה בחמאס בעיר עזה. המשימה עדיין לא תמה, אני סומך עליהם שהם יגיעו ויבצעו את המשימה על הצד הטוב ביותר. ההישגים שלנו הם בזכות ההתייצבות שלהם פעם אחר פעם למען שמירה על ביטחון ישראל". הרמטכ"ל הביע הערכה למפקדים בפיקוד הצפון על העשייה המבצעית, שנושאת תוצאות.