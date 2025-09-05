צה"ל נערך: חשש שחמאס ינסה להבריח את החטופים בתוך ההמון

לקראת התמרון בעיר עזה במסגרת מבצע “מרכבות גדעון ב׳”, צה״ל עדכן בימים האחרונים משפחות של חטופים חיים כי הכוונה היא לפעול בזהירות יתרה כדי שלא ייפגעו חטופים במהלך הלחימה - כך דווח ב'ידיעות אחרונות'.

בעיתון דווח כי לפי ההערכות, בעיר עזה מוחזקים חטופים, אולם לצה״ל אין מידע מדויק על מיקומם – מה שמגדיל את הסיכון.

בשיחות שקיימו גורמי צבא עם המשפחות נמסר כי המבצע עשוי לצאת לדרך וכי הסיכון לחיי החטופים באזור גדל משמעותית.

גורם צבאי אמר ל-ynet ול“ידיעות אחרונות”: “ברור שהפעולה מסכנת אותם. קשה לנבא איך חמאס ינהג בחטופים – אם ישמור עליהם, ישתמש בהם כמגן או שחס וחלילה יהרוג חלק מהם כדי לבצע מניפולציה".

בצה״ל נערכים לתרחיש שבו חמאס ינסה להעביר חטופים ממקומם בחסות המולת פינוי המוני מדרום – לאורך פרוזדורים בטוחים שבהם צה״ל לא יורה. בהתאם לכך, הרמטכ״ל רא״ל אייל זמיר הנחה לפעול בזהירות מרבית גם במחירים מבצעיים, ואף אם המשמעות היא דחיית הכרעה מהירה נגד חמאס במרחבים שבהם מוחזקים חטופים.

בדיונים מול הדרג המדיני הציג הצבא את המשמעויות של דחיית עסקה חלקית: לשחרור כמחצית מן החטופים החיים עשויה להיות משמעות מבצעית – פתיחת חופש פעולה רחב יותר במוקדי ההחזקה לשעבר ופגיעה ממוקדת בגדודי חמאס, כחלק מהתקדמות להכרעה.

הניסיון מהלחימה ממחיש את מורכבות הזיהוי בשטח: בשיא התמרון בעיר עזה לפני כשנתיים, בנובמבר 2023, הוצב בחוף שכונת שייח׳ עג׳לין שלט לחטופים: “אם אתה חטוף – תתמוטט!” כדי לאפשר ללוחמים לזהותם.

לפי התיעודים והעדויות, חמאס כבר ניסה בעבר להסוות חטופים – הסתרת פניהם או הלבשתם כמחבלים – דבר שהגביל מאוד את כוח האש של הכוחות, בין השאר ברפיח באוגוסט אשתקד. בסוף אותו חודש רצחו מחבלי חמאס שישה חטופים שהוחזקו במנהרה בשכונת תל א-סולטאן במערב העיר.