עדות שטרם סופרה: החייל שישב באוגדה והתריע בליל שמחת תורה

עדות חדשה מליל שמחת תורה תשפ"ד, שעות לפני מתקפת הפתע שבה פתח חמאס כנגד יהודי ישראל, נחשפה הערב (חמישי). לפיה, חייל בחמ"ל המודיעין של אוגדת עזה היה משוכנע שחמאס עומד לבצע פשיטה.

הפרטים נחשפים בטורו של נדב איל ב'ידיעות אחרונות' שיפורסם מחר. חלקים מרכזיים פורסמו כבר הערב באתר Ynet. עולה מהם כאמור כי חייל שאינו קצין ישב בחמ"ל המודיעין של אוגדת עזה ונותר כל הלילה בחמ"ל עם חיילת צעירה בתפקידה.

החייל, כך דווח, הביע חשש כבד מפני פשיטה אפשרית של המחבלים ואף ניסה לשכנע את מפקדיו. למרות זאת ההוראה שניתנה לקצינות הרלוונטיות הייתה "לחזור לישון".

הדבר מצטרף לעדויות שונות שנשמעו בשנתיים האחרונות, ולפיהן אזהרות שונות שהתקבלו, בין היתר מתצפיתניות ולא רק - נהדפו בידי הבכירים במערכת, שלא התרשמו מהאזהרות.

עוד דווח אייל כי התחקיר שבוצע באמ"ן על ליל הטבח ניסה לבדוק את ההתרעות של החייל האמור אולם לא הגיע למסקנות חד משמעיות על גרסתו. לעומת זאת בכירים בצה"ל השתכנעו באמינותו ורצינותו.