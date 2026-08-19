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שטחים עצומים הוחזרו

מדיניות השר בן גביר שוברת שיאים: המבנה הבלתי חוקי ה-10,000 נהרס

מדיניות האכיפה של בן גביר: 10,000 מבנים בלתי חוקיים נהרסו בשנה וחצי, 6,000 מהם בשנה האחרונה | כל הפרטים על ההריסות ברחבי הארץ (בארץ)

במסגרת מדיניות האכיפה שמוביל השר לביטחון לאומי, , נחצה אתמול ציון דרך משמעותי: המבנה הבלתי חוקי ה-10,000 בשנה וחצי נהרס, כאשר ההריסה שהשלימה את המספר ההיסטורי נערכה בשכונת ג׳ואריש ברמלה.

מתחילת שנת 2025 נהרסו ברחבי הארץ ובעיקר בנגב 10,000 מבנים בלתי חוקיים, מתוכם קרוב ל-6,000 רק בשנה האחרונה בלבד. במסגרת מדיניות האכיפה שמוביל השר בן גביר, הוחזרו עד כה למדינת ישראל שטחים בהיקף השווה לשטחן של תל אביב וגבעתיים יחד.

השר בן גביר הגיע אתמול בשעות הבוקר לשכונת ג׳ואריש כדי לעקוב מקרוב אחר פעילות האכיפה וההריסה, ואמר: ״הגענו לציון דרך משמעותי - המבנה הבלתי חוקי ה-10,000 שנהרס מתחילת 2025. רק בשנה האחרונה הרסנו כמעט 6,000 מבנים בלתי חוקיים".

לדבריו, "פעם פחדו להתעסק עם הבנייה הבלתי חוקית, פחדו להתעסק עם משפחות הפשע והעדיפו להפקיר את אדמות המדינה. אבל אני לא ויתרתי ולא אוותר. אני מודיע מכאן לכל העבריינים: נמשיך להרוס כל מבנה בלתי חוקי. הדרך היחידה שלכם למנוע את ההריסה היא להרוס בעצמכם, לפני שטרקטורוני המשילות שלנו יעשו את זה״.
איתמר בן גביראכיפהיו"שרמלההריסות

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