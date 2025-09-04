במהלך מבצע מעצרים באתר בנייה באשדוד, הצליחו הערב (חמישי) שני שוהים בלתי חוקיים להימלט מהשוטרים, לאחר שנאזקו, וחיפושים נרחבים מתנהלים אחריהם.

זה קרה, כאמור, באתר בנייה בעיר הדרומית. השוטרים הגיעו למקום באופן יזום, יחד עם מתנדבים, וערכו סריקות. בסריקות אותרו ונעצרו ארבעה שוהים בלתי חוקיים.

הארבעה נאזקו והובלו מאחת הקומות העליונות למטרת המשך בידוק. אלא שאז שניים מהם הצליחו להימלט, כשאזיקים על ידיהם.

חיפושים נרחבים באזור. המשטרה מסרה כי הוקפצו כוחות גדולים, והללו עורכים סריקות נרחבות במטרה לאתר ולעצור את החשודים.

בתוך כך, בשבוע האחרון נעצרו עשרות שוהים בלתי חוקיים בישראל על ידי המשטרה. ביום ראשון השבוע דווח על מעצרם של 65 שוהים בלתי חוקיים במרכז הארץ, לצד 7 מעסיקים, במתחמים ובצירים שונים במרכז הארץ. 29 מהם נעצרו בשטח העיר בני ברק.

ברמת השרון, שוטרי המשטרה חשפו בתוך מוסד חינוכי שני שוהים בלתי חוקיים שהועסקו בניגוד לחוק – יום לפני תחילת שנת הלימודים. כלל החשודים הועברו לחקירה בתחנות המשטרה, והחקירה בעניינם נמשכת.

משטרת ישראל מדגישה כי שהייתם ועבודתם של שוהים בלתי חוקיים בישראל מהווה עבירה על חוק הכניסה, ועבודתם עלולה לסכן את ביטחון הציבור. הפעילות נועדה לצמצם את תופעת השב"חים, שהינם לעיתים מחוללי פשיעה ומעורבים באירועים ביטחוניים.

המשטרה מבטיחה להמשיך בפעולות אכיפה ממוקדות נגד שוהים בלתי חוקיים, מעסיקים, מסיעים ומלינים, ולממש את הדין עם עברייני החוק.