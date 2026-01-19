( צילום: דוברות המשטרה )

כתב אישום הוגש, בתום חקירה, נגד תושב רמאללה, שוהה בלתי חוקי, שפרץ עם לום ברזל לבית עסק בגליל. הוא נעצר בתוך דקות על גג המבנה, מתחת למשטח עץ, כשניסה להימלט מהשוטרים.

האירוע התרחש לפני כעשרים יום. בתאריך 30/12/25, לפנות בוקר, התקבל דיווח במשטרה על אודות חשד לפריצה לחנות בעיר סחנין הערבית בצפון הארץ. עם קבלת הדיווח, שוטרי המחוז הצפוני הגיעו במהירות למקום. בתחקור מהיר הבינו כי ישנה דמות חשודה בתוך העסק כאשר העסק סגור לציבור הרחב. השוטרים הקיפו את המבנה, ובפעילות מהירה הצליחו לעצור חשוד על גג המבנה, מנסה להסתתר מהכוחות מתחת למשטח עץ. המראות המזעזעים במעון והעדויות מהמקום: תינוקות ישנו בתוך ארונות בגדים, במסדרונות וגם בשירותים בני סולומון | 15:54 מחליא: בזמן שהציבור מבכה את האסון - תגובות מזעזעות ברשתות חוגגות את הטרגדיה יאיר טוקר | 15:28 הנאשם, שוהה בלתי חוקי תושב רמאללה, בגיל 30, ללא אישורי שהייה בישראל, נעצר במקום לחקירה בתחנת המשטרה.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

מחומר החקירה עלה, כי הנאשם טיפס על סולם ונכנס דרך חלון בעודו אוחז בלום ברזל. הוא הרים קופה, טלטל כספומט בתוך העסק - וניסה לפרוץ כספת באמצעות הלום שהיה ברשותו.

עם סיום שלב החקירה, כתב אישום הוגש נגדו בבית משפט השלום בעכו באמצעות שלוחת תביעות גליל צפון יחד עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

"משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש ושהייה או העסקה של שוהים בלתי חוקיים, המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק", נמסר מהמשטרה.