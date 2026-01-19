כיכר השבת
השוטרים הופיעו

הגנב הפלסטיני ברח לגג וניסה להיעלם מתחת לפלטת עץ; כך זה נגמר | צפו

תושב רמאללה, שוהה בלתי חוקי, נעצר בפריצה לחנות בסכנין. הוא ניסה להימלט מהשוטרים והסתתר על הגג מתחת למשטח עץ. כתב אישום הוגש | צפו בתיעוד (משפט, בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

כתב אישום הוגש, בתום חקירה, נגד תושב רמאללה, שוהה בלתי חוקי, שפרץ עם לום ברזל לבית עסק בגליל. הוא נעצר בתוך דקות על גג המבנה, מתחת למשטח עץ, כשניסה להימלט מה.

האירוע התרחש לפני כעשרים יום. בתאריך 30/12/25, לפנות בוקר, התקבל דיווח במשטרה על אודות חשד לפריצה לחנות בעיר סחנין הערבית בצפון הארץ.

עם קבלת הדיווח, שוטרי המחוז הצפוני הגיעו במהירות למקום. בתחקור מהיר הבינו כי ישנה דמות חשודה בתוך העסק כאשר העסק סגור לציבור הרחב.

השוטרים הקיפו את המבנה, ובפעילות מהירה הצליחו לעצור חשוד על גג המבנה, מנסה להסתתר מהכוחות מתחת למשטח עץ.

הנאשם, שוהה בלתי חוקי תושב רמאללה, בגיל 30, ללא אישורי שהייה בישראל, נעצר במקום לחקירה בתחנת המשטרה.

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)

מחומר החקירה עלה, כי הנאשם טיפס על סולם ונכנס דרך חלון בעודו אוחז בלום ברזל. הוא הרים קופה, טלטל כספומט בתוך העסק - וניסה לפרוץ כספת באמצעות הלום שהיה ברשותו.

עם סיום שלב החקירה, כתב אישום הוגש נגדו בבית משפט השלום בעכו באמצעות שלוחת תביעות גליל צפון יחד עם בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

"משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש ושהייה או העסקה של שוהים בלתי חוקיים, המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק", נמסר מהמשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר