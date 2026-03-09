31 עצורים בפשיטות ענק על אתר בנייה ורכב הסעות במרכז ירושלים

10 10 0:00 / 0:21

לא פחות מ-31 פלסטינים, שוהים בלתי חוקיים, נתפסו ביממה האחרונה בלב ירושלים - בתוך שעות ספורות. בזמן שהלחימה בחזית מול האויב מתרחשת - נמשכת גם המלחמה בעורף, נגד המסתננים.

המשטרה מסרה היום (שני) כי מדובר בשני אירועים שונים, במסגרתם פשטו שוטרי תחנת לב הבירה, לוחמי מג"ב ויס"מ, מתנדבי התחנה וכיתת הכוננות, על אתר בנייה ועצרו רכב הסעות. התקרית הראשונה התרחשה אמש, יום ראשון בלילה. סמוך לשעה 22:00 פשטו שוטרי תחנת לב הבירה על אתר בנייה באזור מרכז העיר ירושלים.

( צילום: דוברות המשטרה )

במקום אותרו 16 תושבי שטחים ללא אישורי שהייה. הללו על פי החשד לנו במתחם בניגוד לחוק. במקום נעצרו לחקירה שני חשודים מרכזיים: תושב מזרח ירושלים (58) בחשד להלנתם, ושוהה בלתי חוקי שנעצר בעבר בגין עבירות דומות.

שאר המעורבים שנמצאו במקום גורשו משטח ישראל. בכוונת המשטרה לפעול להוצאת צו סגירה מנהלי לאתר הבנייה.

האירוע נוסף התרחש כעבור שעות ספורות. זה קרה היום באזור רמת אשכול. השוטרים עצרו רכב הסעות ובתוכו 15 שוהים בלתי חוקיים.

( צילום: דוברות המשטרה )

נהג הרכב, החשוד בהסעתם, נעצר לחקירה והמשטרה תבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרו ולחלט את הרכב ששימש לביצוע העבירה. המעורבים נלקחו לחקירה.

"מדובר בעבירות חמורות המהוות פגיעה ישירה בביטחון הציבור, ביתר שאת בעת תקופת מלחמה", מסרה המשטרה בעקבות האירועים.

"שוטרי מחוז ירושלים נלחמים בנחישות כפולה – לא רק במעצר החשודים, אלא גם בפגיעה בתשתית הכלכלית שלהם באמצעות סגירת אתרים וחילוט רכבים. כל מי שיבחר להעדיף בצע כסף על פני ביטחון אזרחי המדינה, ייתקל בתגובה תקיפה וחסרת פשרות".