מעצר החשודה ( צילום: דוברות המשטרה )

במסגרת פעילות של המחוז הצפוני, המשטרה עצרה לחקירה הבוקר תושבת נצרת בת 59 בחשד לעבירות הסתה והזדהות עם ארגון טרור. המעצר מגיע בעקבות מספר תלונות שהתקבלו בחודשים האחרונים נגד החשודה, אשר נשאה דברים במהלך נאום בכנס אנטי-ישראלי שהתקיים בחו"ל.

