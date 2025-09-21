מעצר החשודה (צילום: דוברות המשטרה)
במסגרת פעילות של המחוז הצפוני, המשטרה עצרה לחקירה הבוקר תושבת נצרת בת 59 בחשד לעבירות הסתה והזדהות עם ארגון טרור. המעצר מגיע בעקבות מספר תלונות שהתקבלו בחודשים האחרונים נגד החשודה, אשר נשאה דברים במהלך נאום בכנס אנטי-ישראלי שהתקיים בחו"ל.
עם קבלת הדיווחים, המשטרה החלה באיסוף ממצאים, ולאחר בחינתם עם הגורמים הרלוונטיים, הוחלט כי קיים חשד סביר לביצוע עבירות של הזדהות עם ארגון טרור בפומבי והסתה למעשה טרור.
לאחר קבלת האישורים הנדרשים, שוטרי המחוז הצפוני עוכבו הבוקר את החשודה לצורך חקירה. המשטרה ממשיכה לחקור את המקרה במטרה לאמת את החשדות ולנקוט בצעדים המתאימים.
