הוגשו תלונות

בגין נאומי הסתה: המשטרה עצרה את חנין זועבי בחשד להזדהות עם ארגון טרור

המשטרה עצרה הבוקר (ראשון) את חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי, תושבת נצרת, בחשד לעבירות הסתה והזדהות עם ארגון טרור. המעצר בוצע לאחר חודשים של חקירה, בעקבות תלונות שהוגשו נגדה על נאום שנשאה בכנס אנטי-ישראלי בחו"ל, בו נשאה דברים המהווים חשד להסתה למעשה טרור (בארץ)

מעצר החשודה (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת פעילות של המחוז הצפוני, המשטרה עצרה לחקירה הבוקר תושבת נצרת בת 59 בחשד לעבירות הסתה והזדהות עם ארגון טרור. ה מגיע בעקבות מספר תלונות שהתקבלו בחודשים האחרונים נגד החשודה, אשר נשאה דברים במהלך נאום בכנס אנטי-ישראלי שהתקיים בחו"ל.

עם קבלת הדיווחים, המשטרה החלה באיסוף ממצאים, ולאחר בחינתם עם הגורמים הרלוונטיים, הוחלט כי קיים חשד סביר לביצוע עבירות של הזדהות עם ארגון טרור בפומבי והסתה למעשה טרור.

לאחר קבלת האישורים הנדרשים, שוטרי המחוז הצפוני עוכבו הבוקר את החשודה לצורך חקירה. המשטרה ממשיכה לחקור את המקרה במטרה לאמת את החשדות ולנקוט בצעדים המתאימים.

