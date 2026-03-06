כיכר השבת
"ראו הוזהרתם!"

בתו של מחבל ששוחרר בעסקת "כנפי דרור" נעצרה בחשד להסתה לטרור

לוחמי זרוע מבצעית "חץ יהודה" עצרו צעירה בשנות ה־20 לחייה בכפר שיוח׳ לאחר שפעילותה המסיתה ברשת אותרה על ידי מודיעין פיקוד המרכז (חדשות)

(צילום מסך: אחד מפרסומי ההסתה של החשודה)

צעירה בשנות ה־20 לחייה, תושבת הכפר הפלסטיני שיוח׳ שבגזרת עציון ובתו של מחבל ששוחרר בעסקת "כנפי דרור", נעצרה במהלך היממה האחרונה בחשד להסתה לטרור ברשת.

המעצר בוצע במסגרת פעילות סיכול ממוקדת של לוחמי הזרוע המבצעית "חץ יהודה" ממחוז ש"י, לאחר שמודיעין פיקוד המרכז של צה"ל ניטר את פעילותה במרשתת ואסף ראיות נגדה.

על פי החשד, הצעירה המזוהה עם פרסמה ברשתות החברתיות תכנים מסיתים נגד מדינת ישראל ועודדה פגיעה באזרחי המדינה בזמן מלחמה.

לפי חומרי החקירה, אחד הפרסומים שפרסמה כלל תמונה של שיגור טילים לצד הכיתוב: "טילים ממך! נופלים על האויבים. הגדודים הגדילו את כוחם והיקפם".

לאחר השלמת איסוף הראיות עברה הפעילות לשלב המבצעי, והחשודה נעצרה בביתה והועברה להמשך חקירה בתחנת עציון של מרחב יהודה.

כפי שנעשה במקרים האחרונים, כך גם במקרה זה הלילה, הדביקו לוחמי היס"מ שילוט התרעה סמוך לביתה של החשודה ובו הודגש לתושבי האזור בין היתר, כי פרסום תכנים מסיתים או כתיבה והפצה של חומרים מסיתים דרך האינטרנט, נחשבים לעבירת טרור ועלולים להוביל למעצר, כפי שקרה בבית הזה. ראו הוזהרתם!

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר