בתו של מחבל ששוחרר בעסקת "כנפי דרור" נעצרה בחשד להסתה לטרור

צעירה בשנות ה־20 לחייה, תושבת הכפר הפלסטיני שיוח׳ שבגזרת עציון ובתו של מחבל ששוחרר בעסקת "כנפי דרור", נעצרה במהלך היממה האחרונה בחשד להסתה לטרור ברשת.

המעצר בוצע במסגרת פעילות סיכול ממוקדת של לוחמי הזרוע המבצעית "חץ יהודה" ממחוז ש"י, לאחר שמודיעין פיקוד המרכז של צה"ל ניטר את פעילותה במרשתת ואסף ראיות נגדה.

על פי החשד, הצעירה המזוהה עם ארגון הטרור חמאס פרסמה ברשתות החברתיות תכנים מסיתים נגד מדינת ישראל ועודדה פגיעה באזרחי המדינה בזמן מלחמה.

לפי חומרי החקירה, אחד הפרסומים שפרסמה כלל תמונה של שיגור טילים לצד הכיתוב: "טילים ממך! נופלים על האויבים. הגדודים הגדילו את כוחם והיקפם".

לאחר השלמת איסוף הראיות עברה הפעילות לשלב המבצעי, והחשודה נעצרה בביתה והועברה להמשך חקירה בתחנת המשטרה עציון של מרחב יהודה.

כפי שנעשה במקרים האחרונים, כך גם במקרה זה הלילה, הדביקו לוחמי היס"מ שילוט התרעה סמוך לביתה של החשודה ובו הודגש לתושבי האזור בין היתר, כי פרסום תכנים מסיתים או כתיבה והפצה של חומרים מסיתים דרך האינטרנט, נחשבים לעבירת טרור ועלולים להוביל למעצר, כפי שקרה בבית הזה. ראו הוזהרתם!