שוחד בינלאומי: החקירה שחשפה עסקאות עם בכירים במיליונים

היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 השלימה לאחרונה חקירה רחבת היקף, שנמשכה למעלה משנה ועסקה בחשד לעבירות חמורות של מתן שוחד לעובדי ציבור זרים, קשירת קשר לפשע והלבנת הון. החקירה התנהלה בשיתוף פעולה הדוק עם רשויות האכיפה בצרפת.

על פי הודעת המשטרה, שני חשודים ישראלים, תושבי המרכז בשנות ה-50 לחייהם, חשודים כי העבירו תשלומי שוחד לבכירים בכירים במדינה אפריקאית, במטרה לזכות במכרזים לאספקת ציוד ביטחוני ואזרחי. היקף העסקאות שהשיגו החשודים כתוצאה מאותם תשלומים מוערך בכ-65 מיליון אירו.

החקירה העלתה כי לאחר הזכייה במכרזים, הועברו כספים בהיקף נרחב לחשבונות בנק שבשליטת החשודים בישראל. הכספים, לפי החשד, שימשו בין היתר לרכישת נדל"ן ונכסים נוספים ברחבי הארץ.

לפני כשנה, עם המעבר לשלב הגלוי, נעצרו החשודים ונערכו חיפושים במספר מוקדים. במהלך החיפושים נתפסו מסמכים, נגבו עשרות עדויות, והוחרמו כספים ונכסים בשווי כולל של כ-200 מיליון שקל – במסגרת הליכי חילוט.

החקירה לוותה על ידי פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), והועברה כעת לבחינתה. במידה שיוחלט להגיש כתבי אישום, מדובר עשויה להיות אחת מפרשות השוחד הבינלאומיות הגדולות שנחקרו בישראל בשנים האחרונות.

במשטרה הדגישו כי מדובר בחלק ממאבק ממושך ובלתי מתפשר בעבירות שחיתות ציבורית חוצות גבולות, וכי שיתופי פעולה עם גורמי אכיפה ברחבי העולם הם מפתח לחשיפת תהליכים פליליים מורכבים מסוג זה.