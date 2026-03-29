ליד מכוניות: בור נפער באמצע הכביש בעקבות נפילת רסיס טיל גדול | צפו

בכביש בצפון הארץ, באזור הקריות, נפער היום בשעת צהרים בור בגודל משמעותי, בעקבות נפילת רסיס טיל - אחרי המטח ששוגר מאיראן לאזור | כך זה נראה, אין דיווח על נפגעים (אקטואלי)

תיעוד דרמטי מאזור הקריות בצפון הארץ מציג את תוצאות המטח הכבד ששוגר בצהריים (ראשון) מאיראן לעבר ישראל: רסיס טיל שנפל בלב אזור עסקים גרם לנזק כבד לכביש, תוך שהוא פוער בו בור בעומק ובקוטר משמעותיים.

בסרטון נראים כוחות של איחוד הצלה, יחד עם אנשי פיקוד העורף ואזרחים המומים, כשהם סובבים את זירת הנפילה המפויחת.

הבור, שנוצר במרחק קצר ממכוניות חונות ונוסעות, ממחיש את עוצמת הפגיעה ואת הנס הגדול שהיה במקום – שכן למרות התנועה באזור, לא דווח על נפגעים.

נכון לעכשיו, חבלני משטרה פועלים בזירה כדי לוודא שאין חשש מחומרי נפץ נוספים, והתנועה באזור הוגבלה. מהרשויות נמסר כי צוותי העירייה בדרכם למקום כדי להתחיל בעבודות לתיקון הכביש ושיקום התשתית.

בפיקוד העורף שבים ומדגישים: "ההישמעות להנחיות מצילה חיים. רסיסי יירוט וטילים עלולים לגרום לנזק קטלני, ויש להישאר במרחב המוגן 10 דקות לאחר שמיעת האזעקה".

