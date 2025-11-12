בית המשפט לנוער קיבל הבוקר לידיו כתב אישום חמור: תושב יישובי המשולש ליד השומרון, כבן 18, מואשם בתכנון פיגוע שיועד להיפגע ביהודים — מעשה שלטענת הרשויות הושפע מרעיונות דעא״ש.

במקביל הוגשה בקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים, לאחר חקירה משותפת של ימ״ר מחוז מרכז והשב״כ.

על-פי כתב האישום, שהוגש בפרקליטות מחוז מרכז, גמלה בליבו של הנער כוונה לבצע פיגוע כחצי שנה לפני מעצרו. החומר החקירי שנאסף מצביע, לטענת התביעה, על פעולות הכנה שננקטו כדי לקדם את התכנית: חיפוש והורדה של מדריכים בטלגרם העוסקים בהכנה של חומרי נפץ ומטעני חבלה, רכישת אמצעי לחימה והחזקתם בביתו — ביניהם ארבעה אקדחים מסוגים שונים ואפילו אקדח טעון במחסנית מלאה.

החקירה, שביצעו שוטרי ימ״ר יחד עם היחידות המודיעיניות של השב״כ ובסיוע תחנות המשטרה בטירה ובטייבה, הביאה לאיסוף ראיות חומריות וטכניות שממנה נבנתה תשתית כתבי האישום. החשוד נעצר לפני כחודש; לאחר השלמת שלבי החקירה הוחלט להעמידו לדין ולהגיש בקשה להארכת מעצרו עד תום ההליכים בבית המשפט לנוער.

נציגי שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל הדגישו בהודעה משותפת את חומרת המקרה: "נמשיך להיאבק בנחרצות בכל מעורבות של אזרחים בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה. ננקוט בכל האמצעים כדי לסכל אירועים ולהביא את המעורבים לדין". פרטי כתב האישום יובאו היום בפני השופט בבית המשפט לנוער, שם תידון גם בקשת המעצר הממושכת.

הקשר והרקע: לפי התביעה, המניעים שעלו בחומרי החקירה קשורים לתחושת ניכור ולזעם שנבע, כביכול, מהמלחמה והמצב הביטחוני. הרשויות מציינות כי פלטפורמות הצפנה וקבוצות טלגרם משמשות לעתים כערוצים להפצת ידע מסוכן ולחיזוק כוונות ביצוע אצל צעירים, ומדגישות את הצורך במעקב וטיפול מוקדם.

השלכות ותהליכים עתידיים: אם יידונו האישומים ויוכחו, צפויים נגזרות משפטיות חמורות — הן בשל חומרת הכוונה לבצע פיגוע והן בשל החזקת הנשק והחומרים המסוכנים. במסגרת הדיון בבית המשפט לנוער תידון גם בקשת המשטרה להשאיר את הנער במעצר עד תום ההליכים, בנימוק שיש חשש לחזרת החשוד לעסוק בפעילות מסוכנת או לשיבוש הליכי חקירה.

תגובות והערות: בשלב זה לא הוצגה תגובת הגנה רשמית מטעם בא-כוחו של הנער. הפרקליטות טרם הגישה פירוט של כל העדויות בפני התקשורת; עם זאת עבר המקרה לעין הציבורית תוך הדגשה כי חקירות מסוג זה נוהלות ברגישות ובשיתוף גורמי המודיעין והאכיפה.

סיום — מסר הרשויות: כוחות הביטחון קוראים לציבור לדווח על התנהגויות חריגות ולשתף פעולה עם המשטרה. "כל חשד לעבירות טרור ייבדק באופן יסודי ונפעל למיצוי הדין", נמסר מסיום ההודעה המשותפת של השב״כ וימ״ר מחוז מרכז.