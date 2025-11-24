כיכר השבת
בישראל טרם אישרו

הג'יאהד האסלאמי מצא גופה - האם הם יחזירו אותה לידיים ישראליות?

בג'יאהד האסלאמי מצאו היום גופת חוף ישראלי נוספת, אך לא עדכן האם הוא יחזיר אותה לידי ישראל | בישראל טרם אישרו את הדיווח על מציאת הגופה של החטוף (חדשות בארץ)

רכבי הצלב האדום בשחרור חטופים (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

כמעט שבועיים אחרי שארגון הטרור הרצחני חמאס, החזיר את גופת החטוף מני גודארד הי"ד, הערב (שני) דווח, כי הג'יאהד האסלאמי מצא גופת חוף ישראלי נוספת, אך לא עדכן האם הוא יחזיר אותה לידי ישראל.

בצפון נוסרייאת, נמצאה היום גופה, שעל פי הדיווח בקטאר, היא גופה של אחד החטופים הישראלים, מי שמצאו אותה, הם ארגון הטרור הג'יאהד האסלאמי.

"במהלך חיפוש וחפירה", מסרו בארגון הטרור: "באזור שבשליטת צה"ל במרכז הרצועה, מצאנו גופה של אחד משבויי האויב".

על פי הדיווח בקטאר, הגופה נמצאה אחרי חמישה ימים של חיפושים. על פי הנוהל, ארגון הטרור צריך להעביר את השרידים לידי הצלב האדום, אך טרם ברור האם יעשה זאת.

יצוין, כי למרות הדיווחים בכלי התקשורת בעולם, בישראל טרם אישרו באופן רשמי את דבר מציאת הגופה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר