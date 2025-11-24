כמעט שבועיים אחרי שארגון הטרור הרצחני חמאס, החזיר את גופת החטוף מני גודארד הי"ד, הערב (שני) דווח, כי הג'יאהד האסלאמי מצא גופת חוף ישראלי נוספת, אך לא עדכן האם הוא יחזיר אותה לידי ישראל.

בצפון נוסרייאת, נמצאה היום גופה, שעל פי הדיווח בקטאר, היא גופה של אחד החטופים הישראלים, מי שמצאו אותה, הם ארגון הטרור הג'יאהד האסלאמי.

"במהלך חיפוש וחפירה", מסרו בארגון הטרור: "באזור שבשליטת צה"ל במרכז הרצועה, מצאנו גופה של אחד משבויי האויב".

על פי הדיווח בקטאר, הגופה נמצאה אחרי חמישה ימים של חיפושים. על פי הנוהל, ארגון הטרור צריך להעביר את השרידים לידי הצלב האדום, אך טרם ברור האם יעשה זאת.

יצוין, כי למרות הדיווחים בכלי התקשורת בעולם, בישראל טרם אישרו באופן רשמי את דבר מציאת הגופה.