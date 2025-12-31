כיכר השבת
התאוששות מרשימה

עוד לפני תום המלחמה: יש גידול בתנועת התיירים המגיעים ארצה | אלו הנתונים

רשות שדות התעופה מסכמת את חודשי הפעילות, ינואר–ספטמבר של שנת 2025, בעלייה של 26% בתנועת הנוסעים. מדובר בגידול של 25% בהכנסות וניהול אחראי בתקופה ביטחונית מורכבת (חדשות)

נמל התעופה בן גוריון (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

רשות שדות התעופה מפרסמת את סיכום נתוני הפעילות לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2025, מהם עולה, כי ענף התעופה האזרחית בישראל נמצא במגמת התאוששות וצמיחה, חרף האתגרים הביטחוניים והכלכליים שנלוו לשנה החולפת.

בחודשים ינואר–ספטמבר 2025 נרשמה עלייה של כ-26% בתנועת הנוסעים הבינלאומית, עם כ-13.7 מיליון נוסעים, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הגידול משקף התרחבות הדרגתית של פעילות חברות התעופה, חזרת קווים בינלאומיים והתגברות הביקוש לטיסות מישראל ואליה.

לצד הגידול בתנועת הנוסעים, נשמרה יציבות בתנועת המטוסים, בטיסות הפנים-ארציות ובפעילות המטענים האוויריים.

הרשות המשיכה להפעיל את כלל מתקניה תוך שמירה על רמות בטיחות, ביטחון ושירות גבוהות, גם בתנאי עומס ושינויים תפעוליים.

במישור הכלכלי נרשמה עלייה של כ-25% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה, לצד תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-217 מיליון ש״ח.

ברשות שדות התעופה הבהירו: "הרשות פועלת תוך שמירה על איתנות פיננסית, עמידה באמות מידה מחמירות וניהול חוב זהיר, המאפשר המשך השקעה בתשתיות גם בתקופה מאתגרת".

עוד נמסר: "הרשות ממשיכה בהיערכות להמשך התרחבות הפעילות האווירית, בדגש על פיתוח תשתיות, שיפור חוויית הנוסע, חיזוק הקישוריות הבינלאומית ושמירה על סטנדרטים גבוהים של ביטחון ובטיחות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר