התאוששות מרשימה עוד לפני תום המלחמה: יש גידול בתנועת התיירים המגיעים ארצה | אלו הנתונים רשות שדות התעופה מסכמת את חודשי הפעילות, ינואר–ספטמבר של שנת 2025, בעלייה של 26% בתנועת הנוסעים. מדובר בגידול של 25% בהכנסות וניהול אחראי בתקופה ביטחונית מורכבת (חדשות)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 13:09