רשות שדות התעופה מפרסמת את סיכום נתוני הפעילות לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2025, מהם עולה, כי ענף התעופה האזרחית בישראל נמצא במגמת התאוששות וצמיחה, חרף האתגרים הביטחוניים והכלכליים שנלוו לשנה החולפת.
בחודשים ינואר–ספטמבר 2025 נרשמה עלייה של כ-26% בתנועת הנוסעים הבינלאומית, עם כ-13.7 מיליון נוסעים, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
הגידול משקף התרחבות הדרגתית של פעילות חברות התעופה, חזרת קווים בינלאומיים והתגברות הביקוש לטיסות מישראל ואליה.
לצד הגידול בתנועת הנוסעים, נשמרה יציבות בתנועת המטוסים, בטיסות הפנים-ארציות ובפעילות המטענים האוויריים.
הרשות המשיכה להפעיל את כלל מתקניה תוך שמירה על רמות בטיחות, ביטחון ושירות גבוהות, גם בתנאי עומס ושינויים תפעוליים.
במישור הכלכלי נרשמה עלייה של כ-25% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה, לצד תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-217 מיליון ש״ח.
ברשות שדות התעופה הבהירו: "הרשות פועלת תוך שמירה על איתנות פיננסית, עמידה באמות מידה מחמירות וניהול חוב זהיר, המאפשר המשך השקעה בתשתיות גם בתקופה מאתגרת".
עוד נמסר: "הרשות ממשיכה בהיערכות להמשך התרחבות הפעילות האווירית, בדגש על פיתוח תשתיות, שיפור חוויית הנוסע, חיזוק הקישוריות הבינלאומית ושמירה על סטנדרטים גבוהים של ביטחון ובטיחות".
